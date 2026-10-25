Yüzde 100'lük seriye karşı Madrid baskısı: El-Clásico öncesi önemli bilgiler

Bugün, 25 Ekim akşamında dünya futbolunun en büyük sahnesi açılıyor: İspanya La Liga'nın 10. haftası kapsamında ezeli rakipler — Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya geliyor.

Katalonya'nın muhteşem Spotify Camp Nou arenasında gerçekleşecek bu kritik mücadele, sadece milyonlarca taraftarın ilgi odağı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bu sezonki şampiyonluk yarışının gidişatını da derinden etkileyecek.

Maç saati ve canlı yayın

Özbekistanlı futbolseverler için karşılaşma aşağıdaki saat ve kanalda yayınlanacaktır:

Maçın başlama saati: Mücadele Taşkent saatiyle 26 Ekim'i 27 Ekim'e bağlayan gece saat 01:00'de başlayacak;

Canlı yayın: Özbekistan sınırları içerisinde yılın en önemli El-Clásico mücadelesini Zo‘r TV kanalından canlı olarak izlemek mümkün.

Mutlak liderlik ve 6 puanlık fark

Puan durumundaki tablo, her iki takım için de maçın önemini ciddi oranda artırdı: