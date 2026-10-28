El-Clásico'daki taktik karar: Mourinho, Barcelona savunmasını nasıl "çökertti"?

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanan şiddetli El-Clásico'da Madrid'in Real Madrid kulübü, ezeli rakibi Barcelona karşısında 2:1'lik önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından "kraliyet kulübü" teknik direktörü José Mourinho Katalanların mükemmel işleyen savunma hattını nasıl aştığını ve galibiyeti getiren temel taktik kararını açıkça anlattı.

Ünlü insayder ve gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Portekizli teknik adam rakibin ofsayt taktiklerini aşmak için forvetlere değil, merkez orta sahaların hızlı bindirmelerine odaklandı.

«Forvetler için boş alan yoktu»: Taktik planın detayları

José Mourinho, Barcelona savunmasının kendine has özelliklerini ve oyunda uygulanan özel stratejiyi şu şekilde açıkladı:

Barcelona'nın yüksek savunma hattı: «Barcelona'ya karşı oynanan maçlarda saf forvetlerle boş alan bulmak ve tehlikeli pozisyon yaratmak çok zor. Savunmaları buna tamamen adapte olmuş durumda; forvetler ya sürekli ofsaytta kalıyor ya da kaleci Joan García keskin pasları zamanında çıkarak engelliyor»;

Tek çözüm — ikinci dalga hücumu: «Böyle bir durumda tek doğru yol, boş alanlara orta sahaları sokmaktı. Bunu doğrudan merkezden gelen oyuncularla yapmak gerekiyordu»;

Camavinga'ya verilen net görev: «Eduardo Camavinga'ya sadece şunu söyledim: 'Git ve boş alana hücum et!' Bu hattı yarmak için Camavinga ve Jude Bellingham gibi orta sahaları kullandık ve bu taktik hamle tam karşılığını verdi».

El-Clásico'daki galibiyetin temel noktaları

Turnuva ve aşama: İspanya La Liga, 10. hafta;

Dev maçın sonucu: Real Madrid — Barcelona 2:1;

Belirleyici faktör: Eduardo Camavinga ve Jude Bellingham'ın ikinci dalgadan Barcelona savunma arkasına yaptığı tehlikeli bindirmeler;

Rakip engelini aşmak: Katalanlarınofsayt tuzağını saf forvetler değil, derinden gelen orta sahalar bertaraf etti;

Sonuç: José Mourinho'nun takımı, bu kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yarışındaki konumunu güçlendirdi.

José Mourinho'nun bu taktik kararı, modern futbolda her türlü sağlam ve yüksek savunma hattının, merkez orta sahaların hızlı ve beklenmedik hareketleriyle kırılabileceğini gösteren bir başka teknik direktörlük ustalığı oldu.