“Bu bizim için ağır bir darbe oldu”: Laporta, El-Clásico'daki acı mağlubiyet hakkında konuştu

·66·Spor
“Bu bizim için ağır bir darbe oldu”: Laporta, El-Clásico'daki acı mağlubiyet hakkında konuştu

İspanya La Liga'nın 10. haftasında dünya futbolunun en büyük rekabeti — “El-Clásico” beklenmedik bir sonuçla sona erdi. Katalan kulübü Barcelona, kendi sahasında ezeli rakibi Real Madrid'i ağırladı ve sahadan 1-2 mağlup ayrıldı. Maçın ardından “Blaugrana” başkanı Joan Laporta Marca gazetesine verdiği röportajda, alınan sonucu ve takımın gelecek planlarını değerlendirdi.

Kulüp başkanı mağlubiyeti kabul etse de panik yapacak bir durum olmadığını, kadronun genç ve gelecek vaat eden oyunculardan oluştuğunu ve Barcelona'nın hala lig lideri olduğunu vurguladı.

“Real” kilit oyuncuları kilitledi: Laporta mağlubiyetin nedenleri hakkında

Joan Laporta, maçtaki taktiksel mücadeleyi ve sahadaki atmosferi şu şekilde değerlendirdi:

  • Ağır bir darbe ama yıkılış değil: “Bu bizim için gerçekten ağır bir darbe oldu. Ancak takım hızla toparlanıyor. Kadromuzda birçok genç yetenek var, bu tür büyük baskı altındaki maçlar onlar için büyük bir tecrübe okuludur”;

  • Rakibin sıkı markajı: “Real'in bu maça taktiksel açıdan çok iyi hazırlandığı belliydi; kilit oyuncularımızı çok sıkı markaj altına aldılar ve hücumlarımızı kısıtlamayı başardılar”;

  • Teknik heyetin analizi: “Teknik heyetimiz maçtaki tüm hata ve eksiklikleri detaylı bir şekilde analiz etti. Önümüzde hala çok uzun bir yol ve önemli maçlar var.”

Puan durumundaki vaziyet: Hedef sadece şampiyonluk

El-Clásico'da kaybedilen puanlara rağmen, Katalan kulübü La Liga liderliğini elinde tutmaya devam ediyor:

  • 3 puanlık avantaj: 10 hafta sonunda Barcelona'nın 27 puanı bulunuyor ve en yakın takipçisi Real Madrid'in (24 puan) 3 puan önünde yer alıyor;

  • Değişmez hedef: “Buna rağmen hala puan durumunda lideriz. Hedefimiz değişmedi; sonuna kadar şampiyonluk için savaşacağız ve bu hedefe ulaşacağız” diyerek sözlerini noktaladı Laporta.

La Liga | 10. Hafta El-Clásico detayları

Gösterge

Barcelona

Real Madrid

Skor

1

2

Stadyum

Estadi Olímpic Lluís Companys (Barselona)

Konuk

Güncel puanlar

27 puan

24 puan

Ligdeki konumu

1. sıra (lider)

2. sıra

Puan farkı

+3 puan önde

-3 puan geride

Kulüp yönetiminin tepkisi

“Ağır bir darbe ama hedef değişmedi”

Önemli deplasman galibiyeti

BarcelonaReal MadridEl-ClásicoLa LigaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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