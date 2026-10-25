Barcelona son 5 El-Clasico'nun 4'ünü kazandı — seri devam edecek mi?

·24·Spor
Barcelona son 5 El-Clasico'nun 4'ünü kazandı — seri devam edecek mi?

Bugün, 25 Ekim akşamında dünya futbolunun milyonlarca taraftarının merakla beklediği merkezi olay — İspanya La Liga'nın 10. haftası kapsamındaki sıradaki El-Clasico başlıyor.

Katalonya'nın muhteşem Spotify Camp Nou stadyumunda gerçekleşecek bu karşılaşma Taşkent saatiyle 26 Ekim'e bağlayan gece saat 01:00'de başlayacak. Bu kıran kırana ve yüksek baskılı maçı yönetme görevi, deneyimli hakem Juan Martinez Munuera önderliğindeki hakem ekibine verildi.

Son beş resmi karşılaşma: Barcelona'nın mutlak üstünlüğü

Takımların birbirleriyle oynadıkları son resmi maçların istatistiklerine bakıldığında, Katalan kulübünün bariz üstünlüğü göze çarpıyor: son 5 maçın 4'ünü Barcelona, sadece 1'ini Real Madrid kazandı.

  • 10.05.2026, La Liga (35. hafta): Barcelona — Real 2:0;

  • 11.01.2026, İspanya Süper Kupası (final): Barcelona — Real 3:2;

  • 26.10.2025, La Liga (10. hafta): Real — Barcelona 2:1 (Beyazların son tek galibiyeti);

  • 11.05.2025, La Liga (35. hafta): Barcelona — Real 4:3;

  • 26.04.2025, İspanya Kral Kupası (final): Barcelona — Real 3:2.

Bu maç neden 10. haftanın dönüm noktası?

La Liga'nın bu sezonunda şampiyonluk yarışı kızışmışken, bu klasik derbi bir dizi stratejik soruya açıklık getirecek:

  • Psikolojik üstünlük: Barcelona, birbirleriyle olan maçlardaki başarılı serisini sürdürerek puan durumundaki liderliğini daha da pekiştirmek istiyor;

  • Rövanş arzusu: Madrid ekibi ise rakip sahada zorlu sınavı kazanarak negatif seriye son vermeyi ve puan farkını azaltmayı hedefliyor;

  • Hakem baskısı: Munuera liderliğindeki hakem grubuna, iki kulüp arasındaki geleneksel tutkuları, tartışmalı pozisyonları ve baskıyı profesyonel düzeyde yönetme sorumluluğu yükleniyor.

El-ClasicoBarcelonaReal MadridLa LigaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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