Barcelona son 5 El-Clasico'nun 4'ünü kazandı — seri devam edecek mi?
Bugün, 25 Ekim akşamında dünya futbolunun milyonlarca taraftarının merakla beklediği merkezi olay — İspanya La Liga'nın 10. haftası kapsamındaki sıradaki El-Clasico başlıyor.
Katalonya'nın muhteşem Spotify Camp Nou stadyumunda gerçekleşecek bu karşılaşma Taşkent saatiyle 26 Ekim'e bağlayan gece saat 01:00'de başlayacak. Bu kıran kırana ve yüksek baskılı maçı yönetme görevi, deneyimli hakem Juan Martinez Munuera önderliğindeki hakem ekibine verildi.
Son beş resmi karşılaşma: Barcelona'nın mutlak üstünlüğü
Takımların birbirleriyle oynadıkları son resmi maçların istatistiklerine bakıldığında, Katalan kulübünün bariz üstünlüğü göze çarpıyor: son 5 maçın 4'ünü Barcelona, sadece 1'ini Real Madrid kazandı.
10.05.2026, La Liga (35. hafta): Barcelona — Real 2:0;
11.01.2026, İspanya Süper Kupası (final): Barcelona — Real 3:2;
26.10.2025, La Liga (10. hafta): Real — Barcelona 2:1 (Beyazların son tek galibiyeti);
11.05.2025, La Liga (35. hafta): Barcelona — Real 4:3;
26.04.2025, İspanya Kral Kupası (final): Barcelona — Real 3:2.
Bu maç neden 10. haftanın dönüm noktası?
La Liga'nın bu sezonunda şampiyonluk yarışı kızışmışken, bu klasik derbi bir dizi stratejik soruya açıklık getirecek:
Psikolojik üstünlük: Barcelona, birbirleriyle olan maçlardaki başarılı serisini sürdürerek puan durumundaki liderliğini daha da pekiştirmek istiyor;
Rövanş arzusu: Madrid ekibi ise rakip sahada zorlu sınavı kazanarak negatif seriye son vermeyi ve puan farkını azaltmayı hedefliyor;
Hakem baskısı: Munuera liderliğindeki hakem grubuna, iki kulüp arasındaki geleneksel tutkuları, tartışmalı pozisyonları ve baskıyı profesyonel düzeyde yönetme sorumluluğu yükleniyor.
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