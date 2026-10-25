Rodri, El-Clásico öncesi Real Madrid'in tehlikeli yönü hakkında uyardı

·14·Spor
Rodri, El-Clásico öncesi Real Madrid'in tehlikeli yönü hakkında uyardı

Bu akşam futbol dünyasının büyük bir merakla beklediği yılın en önemli karşılaşmalarından biri olan El-Clásico gerçekleşecek. Maç öncesinde Rodri Hernández gelecek kritik mücadele ve rakibin beklenmedik tehlikeleri hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Pek çok analist ve futbol kamuoyu tarafından Katalan devi maçın mutlak favorisi olarak görülse de, tecrübeli orta saha oyuncusu bu tür değerlendirmelere kapılmamak ve dikkati elden bırakmamak gerektiğini özellikle vurguladı.

Real'in rakibi yanıltma sanatı: Rodri'nin uyarısı

Madrid Zone'un haberine göre Rodri, Madrid kulübüne karşı edindiği uzun yıllara dayanan kişisel tecrübesine dayanarak onların psikolojisi ve sahadaki davranışları hakkında şunları söyledi:

  • Özgüvenin cezalandırılma riski: «Real, rakibini yanıltıp onun aşırı özgüvenini cezalandırabilir mi? Bizimle bu yöntem işlemez; en azından benimle işlemez. Yıllar boyunca onlara karşı birçok kez sahaya çıktım ve bu takımı iyi tanıyorum», dedi Rodri;

  • Sahte zayıflık maskesi: Futbolcu, Madrid kulübünün rakipte sanki kendilerinin formda olmadığına dair bir illüzyon ve sahte bir rahatlık yaratma konusunda usta olduğunu belirtti;

  • Her durumda tehlikeli: Asıl gerçek şu ki, Real ne kadar kötü durumda veya krizde görünürse görünsün, her zaman üst düzey bir güce sahiptir ve her koşulda tehlikeli bir rakip olmaya devam eder.

Puan durumundaki 6 puanlık fark

Bu El-Clásico sadece tarihi bir rekabet değil, aynı zamanda şampiyonluk yarışı için de stratejik bir öneme sahip:

  • Barcelona'nın üstünlüğü: Katalanlar bu kritik karşılaşma öncesinde La Liga puan durumunda ezeli rakipleri Real Madrid'in 6 puan önünde yer alıyor;

  • Maçın değeri: Galibiyet, 'Blaugrana'ya liderliği perçinleme ve farkı 9 puana çıkarma şansı verirken, Madrid ekibi için ise bu, rekabeti yeniden canlandırmak ve farkı azaltmak adına tek fırsat niteliğinde.

El-ClásicoBarcelonaReal MadridRodri HernándezLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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