El-Clásico öncesi büyük kriz: Barcelona başkanı Perez'in siyasetini eleştirdi

·63·Spor
El-Clásico öncesi büyük kriz: Barcelona başkanı Perez'in siyasetini eleştirdi

İspanya futbolunda El-Clásico rekabeti yaklaştıkça kulislerdeki siyasi gerilim daha da keskinleşiyor. Katalonya'nın Barcelona kulübü başkanı Joan Laporta Real Madrid'in, La Liga başkanı Javier Tebas'ın istifasını resmen talep etmesine açık ve sert bir tepki gösterdi.

Saygın Mundo Deportivo gazetesine röportaj veren 'Blaugrana' lideri, Madrid kulübünün yürüttüğü agresif medya politikasını sert bir dille eleştirerek Javier Tebas'ın pozisyonuna açık destek verdi.

«Tebas'ın liderliği bizim için şans»: Laporta'nın açıklaması

Joan Laporta, La Liga çevresindeki krizli duruma değinirken Madrid tarafından uygulanan sürekli baskıya dikkat çekti:

  • Tebas'ın tecrübesi ve denge: «Bir şeyi net bir şekilde belirtmek gerekir: La Liga'nın başında Javier Tebas'ın olması bizim için büyük bir şans. Böylesine karmaşık sorunları çözmek için yeterince zengin bir tecrübeye sahip. Durumu sağlıklı ve tarafsız değerlendirebilmesi, Real Madrid tarafından La Liga'ya karşı yürütülen medya ve hukuk saldırılarına layıkıyla cevap vermemizi sağlıyor;

  • Lig üyesine yakışmayan davranış: Kulüpler organizasyonun bir parçasıyken bu tür yıkıcı eylemlerde bulunması kesinlikle kabul edilemez. Ligde atılan her adımı sistematik olarak eleştirme pozisyonunu seçtiler» dedi Laporta.

«Her şeyi havaya uçurmak istiyorlar»

Barcelona başkanı, Real Madrid'in hakemlere ve futbol federasyonuna yönelik sürekli taleplerini sert bir şekilde değerlendirdi:

  • Sistemi yok etme niyeti: «Görünüşe göre her şeyi havaya uçurmak istiyorlar; La Liga'yı yok etmek, Hakem Teknik Komitesi'ni ortadan kaldırmak istiyorlar;

  • Sürekli hoşnutsuzluk: Futbol federasyonu da işlerine gelmiyor... Hiçbir şeyden memnun olmayan, her yerde düşman arayan bir duruma geldiler» diye ekledi kulüp başkanı.

25 Ekim — Madrid ve Katalonya arasındaki belirleyici mücadele

Bu sert açıklamalar, İspanya şampiyonasının dev maçı öncesinde ortamı daha da kızıştırıyor:

  • Güncel maçlara odaklanma: Laporta, takımın ana odağının bir sonraki önemli rakip olan Betis ile oynanacak maça çevrildiğini, El-Clásico hakkında ise zamanı gelince konuşulacağını belirtti;

  • Maç tarihi: İspanya La Liga kapsamındaki kıran kırana ve şiddetli Real Madrid - Barcelona maçı 25 Ekim Pazar günü oynanacak.

Bu siyasi çatışmalar, Santiago Bernabéu'da gerçekleşecek El-Clásico'nun sadece puan durumu liderliği için değil, aynı zamanda İspanya futbol yönetimi üzerindeki kontrol için de prensip meselesi olacağını kanıtlıyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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