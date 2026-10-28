Rodri, El-Clásico'daki acı mağlubiyetin nedenini açıkladı — Barcelona'da ne eksikti?

İspanya La Liga'nın 10. haftasında 25 Ekim'de oynanan dev mücadele El-Clásico'da Real Madrid, kendi sahasında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Katalan kulübünün orta saha oyuncusu Rodri bu ağır mağlubiyeti değerlendirerek rakibinin üstünlüğünü kabul etti ve takımının temel eksikliğini açıkça belirtti.

İspanya'nın saygın Diario Sport gazetesinin haberine göre, tecrübeli orta saha oyuncusu rakip kalede yeterince baskı kuramadıklarını vurgulayarak, sezonun henüz başında olduklarını ve mağlubiyetten doğru dersleri çıkarmaları gerektiğini belirtti.

«Ceza sahasında keskinlik eksikti»: Rodri'nin tarafsız analizi

Katalanlar orta sahanın lideri, maçın ardından şu önemli değerlendirmelerde bulundu:

Rakibin üstünlüğünü mertçe kabul etmek: «Eğer rakip sahada senden daha iyi oynuyorsa, bunu kabul etmen gerekir. O akşam takımımız rakip ceza sahasında yeterince etkili olamadı», şeklinde durumu yorumladı;

Sezon daha yeni başlıyor: «Şu an sadece Ekim ayındayız, bu bizim için iyi bir durum. Önümüzde çok uzun bir lig maratonu var»;

Alçakgönüllülük ve aralıksız çalışma talebi: «Sezonun geri kalanına alçakgönüllülükle yaklaşmalı, durmaksızın çalışmaya devam etmeli ve yaptığımız hataları derhal düzeltmeliyiz».

25 Ekim El-Clásico kroniği: Mbappé'nin resitali

Madrid'de oynanan karşılaşma son dakikalara kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu:

Mbappé'nin ilk vuruşu: 41. dakikada Kylian Mbappé Real'i öne geçirdi (1-0);

Raphinha'dan cevap: 61. dakikada Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha şık bir golle skoru eşitledi (1-1);

87. dakikadaki nokta: Normal sürenin bitimine 3 dakika kala Kylian Mbappé duble yaparak Madrid'e 2-1'lik önemli galibiyeti getirdi.

Rodri'nin sözlerinden anlaşıldığı üzere, Barcelona bu talihsizliği bir trajediye dönüştürmeyip tüm dikkatini şampiyonluk yarışındaki gelecek önemli maçlara veriyor.