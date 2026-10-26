Douglas Luiz'den gol ve asist: Juventus deplasmanda Lecce'yi mağlup etti

İtalya Serie A'nın 8. haftası kapsamında Torino ekibi Juventus kulübü deplasmanda Lecce konuk oldu ve 2:0 skorla önemli ve kritik bir galibiyet aldı.

Torino temsilcisi maçın kaderini ilk yarıda belirledi ve bu galibiyetle puan durumundaki yerini önemli ölçüde iyileştirdi.

Douglas Luiz'in şovu ve ilk yarıdaki iki gol

Maçın yıldızı olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz, takımının attığı her iki golde de doğrudan rol oynadı:

29. dakika (Açılış golü): Hızlı ve organize gelişen atakta Douglas Luiz'in pasını Weston McKennie düzgün bir vuruşla gole çevirerek konuk ekibi öne geçirdi (0:1);

41. dakika (Luiz'den ikinci gol): İlk yarının sonlarına doğru Douglas Luiz, rakip fileleri havalandırarak Torino ekibinin üstünlüğünü perçinledi (0:2);

Disiplin ve kırmızı kart: Mücadelenin son saniyelerinde (90+4. dakika) sinirlerine hakim olamayan Lecce savunmacısı Gaspar, ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı.

Puan durumu: Juventus 7. sıraya yükseldi

Kazanılan bu üç puan, Torino ekibinin Avrupa kupaları potası için mücadelesindeki şansını artırdı:

Juventus 7. sırada: Bu galibiyetin ardından 'Yaşlı Kadın' puanını 14'e yükselterek lig tablosunda 7. sıraya yerleşti;

Lecce 12. sırada kaldı: Ev sahibinin hanesinde 9 puan bulunuyor ve lig tablosunda 12. sırada yer alıyorlar.

Maç raporu:

Serie A. 8. Hafta

Lecce — Juventus 0:2

25 Ekim, Via del Mare Stadyumu