Udinese - Lecce: Kadrolar ve canlı anlatım

·11·Spor
Udinese - Lecce: Kadrolar ve canlı anlatım

İtalya Serie A kapsamındaki Udinese - Lecce karşılaşması 18 Ekim, 15:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.

Udinese ilk 11: 40. Okoye M., 5. Alaba D., 30. Chakvetadze G., 9. Davis K., 77. Ebosse E., 32. Ekkelenkamp J., 11. Kamara H., 8. Karlström J., 28. Thauvin F., 23. Voyvoda M., 6. Zarraga O.

Udinese yedekleri: 14. Abankwah J., 20. Arizala J., 13. Bertola N., 46. Gomes W., 91. Jovanović L., 27. Kabasele C., 4. Lovrić S., 38. Miller L., 41. Mrozek B., 93. Padelli D., 16. Palma M., 24. Piotrowski J., 45. Vinchiati G., 59. Zanoli A.

Udinese teknik direktörü: Runjaić K.

Lecce ilk 11: 30. Falcone W. (kaptan), 29. Coulibaly L., 7. Fatah A., 25. Gallo A., 4. Gaspar K., 69. Gebbels W., 14. Maleh Y., 11. Ndri K., 79. Ngom O., 44. Tiago Gabriel, 17. Veiga D.

Lecce yedekleri: 1. Bleve M., 32. Borbei A., 2. Dembele A., 22. Esteban P., 8. Fofana S., 16. Gandelman O., 28. Gorter O., 18. Jean G., 77. Kaba M., 99. Monteiro J., 3. Ndaba S., 50. Perotti S., 31. Scott E., 5. Siebert J., 9. Stulić N.

Lecce teknik direktörü: Di Francesco E.

UdineseLecceSerie AİtalyaFutbol
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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