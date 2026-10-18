Udinese - Lecce: Kadrolar ve canlı anlatım
İtalya Serie A kapsamındaki Udinese - Lecce karşılaşması 18 Ekim, 15:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Udinese ilk 11: 40. Okoye M., 5. Alaba D., 30. Chakvetadze G., 9. Davis K., 77. Ebosse E., 32. Ekkelenkamp J., 11. Kamara H., 8. Karlström J., 28. Thauvin F., 23. Voyvoda M., 6. Zarraga O.
Udinese yedekleri: 14. Abankwah J., 20. Arizala J., 13. Bertola N., 46. Gomes W., 91. Jovanović L., 27. Kabasele C., 4. Lovrić S., 38. Miller L., 41. Mrozek B., 93. Padelli D., 16. Palma M., 24. Piotrowski J., 45. Vinchiati G., 59. Zanoli A.
Udinese teknik direktörü: Runjaić K.
Lecce ilk 11: 30. Falcone W. (kaptan), 29. Coulibaly L., 7. Fatah A., 25. Gallo A., 4. Gaspar K., 69. Gebbels W., 14. Maleh Y., 11. Ndri K., 79. Ngom O., 44. Tiago Gabriel, 17. Veiga D.
Lecce yedekleri: 1. Bleve M., 32. Borbei A., 2. Dembele A., 22. Esteban P., 8. Fofana S., 16. Gandelman O., 28. Gorter O., 18. Jean G., 77. Kaba M., 99. Monteiro J., 3. Ndaba S., 50. Perotti S., 31. Scott E., 5. Siebert J., 9. Stulić N.
Lecce teknik direktörü: Di Francesco E.
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