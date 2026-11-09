Juventus iki kez geriye düştüğü maçta Fiorentina ile berabere kaldı

İtalya Serie A'nın 11. haftasını kapatan merkez karşılaşmada Torino ekibi Juventus kulübü, ezeli rakiplerinden biri olan Fiorentina deplasmanına konuk oldu. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan çekişmeli ve kıran kırana geçen mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Luciano Spalletti'nin öğrencileri, maç boyunca iki kez geriye düşmesine rağmen irade göstererek dengeyi sağladı ve Floransa deplasmanından bir puanla ayrıldı.

Erken goller, karşılıklı ataklar ve Bremer'in kritik vuruşu

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren yüksek tempoda ve sert ikili mücadelelere sahne oldu:

4. dakikada erken gol: Maçın başlama düdüğüyle birlikte etkili olan ev sahibi ekipte Pellegrino skoru açtı ve 'Mor Menekşeler'i erkenden öne geçirdi — 1-0;

32. dakikada Woltemade'den cevap: İlk yarının yarım saati geride kalırken, Juventus forveti Nick Woltemade yakaladığı fırsatı gole çevirerek dengeyi sağladı — 1-1;

54. dakikada Njiye'den yeni gol: İkinci yarının başında baskısını artıran Floransa ekibinde Njiye rakip fileleri havalandırarak skoru 2-1'e getirdi;

66. dakikada savunmacıdan kritik gol: Spalletti'nin yaptığı oyuncu değişikliklerinin ardından duran toptan faydalanan Torino ekibinde, stoper Bremer kritik bir gole imza atarak maçın skorunu belirledi — 2-2.

Maç raporu ve kadrolar

Serie A. 11. Hafta Fiorentina — Juventus 2-2 8 Kasım, Artemio Franchi Stadyumu Goller: Pellegrino (4), Njiye (54) — Woltemade (32), Bremer (66). Sarı Kartlar: Cabal (13), Bremer (22), Oulai (50), Kolo-Muani (73).

Fiorentina: David De Gea, Jimenez, Dragusin, Vieri, Mario, N'Dur, Oulai (Fagioli, 65), Mastantuono, Pote (Brescianini, 65), Njiye (Gnonto, 86), Pellegrino (Beto, 86).

Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi (Gatti, 89), Cabal (Celik, 57), McKennie (Ekhator, 78), Koopmeiners, Luiz, Boga (Alaybegovic, 57), Kolo-Muani, Woltemade (Zhegrova, 57).

Puan durumu

11. hafta sonunda puan kaybeden her iki takımın ligdeki durumu şu şekilde: