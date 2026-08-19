Massimo Mauro: Douglas Luiz daha fazla koşarsa Juventus için ideal olur

İtalya’nın eski futbolcusu ve tanınmış yorumcu Massimo Mauro Gazzetta dello Sport gazetesine verdiği röportajda Juventus takımının transfer kampanyası ve kadrodaki durum hakkındaki görüşlerini paylaştı. Mauro’ya göre Torino ekibinin kadrosu şu anda neredeyse tamamen şekillenmiş durumda ve her hat güvenilir yedek oyuncularla güçlendirilmiş. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Mauro analizinde takımın yaz transferlerini olumlu değerlendirirken kadrodaki oyuncuların potansiyeline de özel olarak değindi. Ona göre kadroyu mükemmel hâle getirmek için deneyimli ve güvenilir bir ön libero daha gerekliydi, ancak mevcut kaynaklar da büyük hedefler için yeterli.

Douglas Luiz’in potansiyeli ve eksikleri

Yorumcu, orta saha oyuncusu Douglas Luiz’in teknik kapasitesini överken oyununa yönelik bazı eleştirilerde de bulundu.haberine göre Brezilyalı futbolcu neredeyse hiç hata yapmadan pas verme becerisine sahip, ancak hareketliliği ve sahadaki etkinliği gereken seviyede değil.

«Douglas Luiz teknik açıdan çok güçlü bir oyuncu ve neredeyse hiç hata yapmadan pas veriyor. Biraz daha fazla koşup daha dinamik hareket etseydi, teknik direktörün istediği oyun tarzı için ideal bir futbolcu olurdu», — diyor Mauro. Ayrıca oyuncunun yalnızca güzel paslar vermekle yetinmeyip sahada daha etkili olması ve liderlik özelliklerini göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kadrodaki rekabet ve gelecek planları

Kaleci ve diğer mevkilerdeki rekabete de değinen yorumcu, bu durumun yeni transferler için yalnızca fayda sağlayacağını belirtti. Mattia Perin ile diğer kaleciler arasındaki rekabet, takımın genel form seviyesini korumasına yardımcı oluyor.

Massimo Mauro’ya göre takımda hiçbir oyuncu yerinin garanti olduğunu düşünmemeli. Juventus kadrosunda yalnızca Kenan Yıldız ilk 11’deki yerinden tamamen emin olabilir; diğer tüm oyuncular ise her antrenmanda forma için mücadele etmek zorunda.