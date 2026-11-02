Torino'da Napoli mağlup edildi: Juventus ikna edici bir galibiyetle 7. sıraya yükseldi

İtalya Serie A'nın 10. haftasındaki merkezi mücadelede Torino ekibi Juventus, sahasında Napoli'yi konuk etti ve 2-0'lık skorla önemli ve ikna edici bir galibiyet elde etti.

Çetin mücadelelere, sert tartışmalara ve kırmızı karta sahne olan bu karşılaşma, Massimiliano Allegri'nin öğrencileri için başarılı bir şekilde sonuçlandı. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu iki golle hanesine değerli 3 puanı yazdırdı.

Allianz Stadyumu'nda drama: Geç gelen goller ve kırmızı kart

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren sert fauller ve yüksek gerilim altında geçti:

İlk yarıdaki gerginlik: Her iki takım da savunmaya büyük önem verdi. Hakem, ilk 45 dakikada Luis, Lucumi ve Marianucci gibi oyunculara sarı kart göstermek zorunda kaldı;

Alaybegovic'in golü (70. dakika): 70. dakikada Torino ekibinin genç yıldızı Alaybegovic, rakip savunmayı aşarak Juventus'u öne geçirdi — 1-0;

Napoli 10 kişi kaldı (75. dakika): Golden sonra sinirlerine hakim olamayan konuk ekip savunmacısı Marianucci, ikinci kez kural ihlali yaparak oyundan ihraç edildi (kırmızı kart);

Boga'dan son nokta (87. dakika): 72. dakikada golün sahibi Alaybegovic'in yerine oyuna giren Jeremi Boga, 87. dakikada kontra atağı başarıyla sonuçlandırarak maçın skorunu belirledi — 2-0.

Puan durumundaki son durum

Bu galibiyet Torino ekibi için büyük önem taşıyordu:

Juventus: Puanını 17'ye çıkaran "Yaşlı Kadın", puan tablosunda 7. sıraya yükseldi;

Napoli: 14 puanda kalan Allegri yönetimindeki Napoli kulübü ise 8. sıraya geriledi.

Maç raporu:

Serie A. 10. Hafta

Juventus — Napoli 2-0

Tarih ve stadyum: 1 Kasım, Allianz Stadyumu

Goller: Alaybegovic 70, Boga 87.

Sarı kartlar: Luis 16, Lucumi 20, Marianucci 38, Alaybegovic 71, Marin 90+1.

Kırmızı kart: Marianucci 75 (Napoli).

Kadro: