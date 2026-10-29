Juventus'ta sansasyonel mağlubiyet, Napoli'den farklı galibiyet: Serie A 9. hafta sonuçları

İtalya şampiyonasının 9. haftasında lider takımların katılımıyla beklenmedik ve gollü sonuçlar kaydedildi. Torino ekibi Juventus, deplasmanda Genoa ile karşılaştığı maçta 2-0'lık skorla sansasyonel bir şekilde mağlup oldu ve önemli puanlar kaybetti.

Aynı zamanda Napoli ekibi, deplasmanda Monza kalesine 4 gol göndererek 4-1'lik net bir galibiyet elde etti ve puan tablosundaki yükselişini sürdürdü.

Cenova'da hüsran: Genoa işi ilk yarıda bitirdi

Torino ekibi deplasman maçında rakibin yoğun baskısına ve hızlı hücumlarına karşı koyamadı:

Ehizibue'nin erken golü: 12. dakikada ev sahibi oyuncu Ehizibue skoru açarak Juventus savunmasını hazırlıksız yakaladı (1-0);

Baldanzi'nin üstünlüğü: 28. dakikada Baldanzi skoru 2-0'a getirerek Torino ekibinin durumunu zorlaştırdı;

İkinci yarıdaki değişiklikler fayda etmedi: Devre arasından sonra Torino ekibi kadroda bir dizi değişiklik yaparak hücuma yüklense de Genoa'nın sıkı savunmasını aşamadı. 9. haftanın ardından Juventus 14 puanla 8. sırada kaldı.

Napoli'nin hücum şovu: 4 farklı golcü

Monza deplasmanı Napoli'nin tam hakimiyeti altında geçti:

Hojlund skoru açtı: Maçın henüz 10. dakikasında Rasmus Hojlund, Napoli'yi öne geçirdi (0-1);

Monza'nın kısa süreli cevabı: 43. dakikada ev sahibinden Varela dengeyi sağladı ve takımlar devre arasına 1-1'lik skorla gitti;

İkinci yarıda hücum yağmuru: İkinci yarıda Napoli kulübü oyunun kontrolünü tamamen eline aldı: Matteo Politano (48), Marin (62) ve yedekten giren Kevin De Bruyne (67) art arda goller atarak skoru 4-1'e taşıdı;

Puan durumundaki vaziyet: Bu farklı galibiyetin ardından Napoli puanını 14'e çıkardı ve averajla 7. sıraya yükseldi.

Resmi protokol bilgileri

İtalya Serie A. 9. Hafta

Genoa — Juventus 2-0

Goller: Ehizibue (12), Baldanzi (28);

Genoa kadrosu: Beilo, Ostigard, Marcandalli, Vasquez, Ehizibue (Meichtry, 69), Frendrup, Amorin (Viaf, 82), Baldanzi (Messias, 69), Vitinha, Ellertsson (Mitaj, 41), Osmajic (Colombo, 82);

Juventus kadrosu: Vicario, Gatti (Woltemade, 46), Bremer, Lucumi, Luis Douglas (Koopmeiners, 77), Cambiaso (Cabal, 59), Kalulu, Sarr (Boga, 59), Kolo Muani, McKennie, Alaybegovic (Zhegrova, 46).

Monza — Napoli 1-4

Goller: Varela (43) — Hojlund (10), Politano (48), Marin (62), De Bruyne (67);

Monza kadrosu: Ternqvist, Lucchesi (Antov, 74), Birindelli, Goglichidze, Bakun, Foe, Colombo, Mangas, Ngonge (Colpani, 60), Varela, Robinson (Ceballos, 69);

Napoli kadrosu: Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani (Marianucci, 46), Marin, Olivera, Lobotka, Anguissa (De Bruyne, 63), McTominay, Politano (Vergara, 63), Hojlund (Lucca, 81), Lang.

9. hafta maçları, İtalya şampiyonasında şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışı için rekabetin her zamankinden daha çetin geçeceğini bir kez daha kanıtladı.