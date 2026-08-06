Douglas Luiz, Everton'ın teklifini reddedip Juventus'ta kalmayı seçti

·63·Spor
Douglas Luiz, Everton'ın teklifini reddedip Juventus'ta kalmayı seçti

Torino ekibi Juventus'un orta saha oyuncusu Douglas Luiz, kariyerine İngiltere Premier League'de devam etmeyi reddetti. Gazzetta.it'nin haberine göre Brezilyalı futbolcu, Everton'ın gösterdiği ciddi ilgiye kesin bir dille karşılık verdi ve şimdilik İtalya'dan ayrılma niyetinde olmadığını açıkladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Futbolcunun Juventus'taki ilk sezonunun beklentilerin altında geçtiği, ayrıca daha sonra kiralık olarak forma giydiği biliniyor. Buna rağmen eski Aston Villa oyuncusu şu anda Torino'da yeni bir başlangıç sürecinden geçiyor ve kalmanın kariyerini yeniden canlandırmak için en doğru karar olduğuna dair inancı güçleniyor.

Luciano Spalletti'nin güveni ve sahadaki değişimler

Bu kararda teknik direktör Luciano Spalletti'nin katkısı büyük oldu. İtalyan çalıştırıcı, hazırlık çalışmalarının ilk günlerinden itibaren oyuncuya güvendi, onu yaz kampındaki hazırlık maçlarında düzenli olarak sahaya sürdü ve yeni sezon projesinin önemli bir parçası haline getirdi.

Douglas Luiz, yaz hazırlık maçlarının tamamına ilk 11'de başlayarak Manuel Locatelli ile orta sahada istikrarlı bir ikili oluşturdu. Spalletti ilk maçlarda ondan daha yüksek bir tempo talep etse de futbolcu sahadaki performansını artırdı ve Juventus'un 2024 yazında kendisi için yaklaşık 50 milyon avro harcamasının nedenlerini yavaş yavaş göstermeye başladı.

İngiliz kulüplerinin ilgisi ve gelecek planları

Özellikle Chelsea karşısındaki maçta sergilediği güven veren performans, futbolcunun İngiltere pazarındaki itibarını yeniden yükseltti. İngiltere Premier League kulüplerinin ilgisi hâlâ güçlü ve Everton bu konuda harekete geçen son takımlardan biri oldu.

Ancak İngiliz kulüplerinin tüm tekliflerine rağmen Douglas Luiz için şu anki öncelik Juventus'ta kalmak. Orta saha oyuncusu geçen sezonun zorluklarını geride bırakmayı, daha fazla forma şansı bulmayı ve bianconerilerin kendisine yaptığı yatırımı karşılamayı hedefliyor.

Bu sırada Spalletti de futbolcuyu yakından izliyor. Teknik direktör, doğru koşullarda kullanılması halinde onun takım sisteminde son derece değerli bir oyuncuya dönüşebileceğine kesinlikle inanıyor. Bu nedenle Brezilyalı futbolcu Juventus'un planlarının merkezinde kalıyor ve yaz dönemini kariyerinde bir dönüm noktasına çevirmeye çalışıyor.

Douglas LuizJuventusEvertonLuciano SpallettiSerie A
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Derby d'Italia: Kerim Alajbegovic Juventus formasıyla ilk maçına çıkabilirDerby d'Italia: Kerim Alajbegovic Juventus formasıyla ilk maçına çıkabilirBugün, 22:12Lionel Messi'nin 2028 Copa América'daki geleceği belli olduLionel Messi'nin 2028 Copa América'daki geleceği belli olduBugün, 21:57Lokomotiv Taşkent'te Dinamo karşısında geri dönüşe imza attıLokomotiv Taşkent'te Dinamo karşısında geri dönüşe imza attıBugün, 21:50Real Madrid yeteneği Franco Mastantuono Fiorentina'ya transfer olduReal Madrid yeteneği Franco Mastantuono Fiorentina'ya transfer olduBugün, 21:18«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyor«Navbahor», Temur Kapadze yönetiminde galibiyet serisini sürdürüyorBugün, 21:01Harry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliHarry Kane'in geleceği: Münih, MLS ve İngiltere'ye dönme ihtimaliBugün, 20:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)