Douglas Luiz, Everton'ın teklifini reddedip Juventus'ta kalmayı seçti

Torino ekibi Juventus'un orta saha oyuncusu Douglas Luiz, kariyerine İngiltere Premier League'de devam etmeyi reddetti. Gazzetta.it'nin haberine göre Brezilyalı futbolcu, Everton'ın gösterdiği ciddi ilgiye kesin bir dille karşılık verdi ve şimdilik İtalya'dan ayrılma niyetinde olmadığını açıkladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Futbolcunun Juventus'taki ilk sezonunun beklentilerin altında geçtiği, ayrıca daha sonra kiralık olarak forma giydiği biliniyor. Buna rağmen eski Aston Villa oyuncusu şu anda Torino'da yeni bir başlangıç sürecinden geçiyor ve kalmanın kariyerini yeniden canlandırmak için en doğru karar olduğuna dair inancı güçleniyor.

Luciano Spalletti'nin güveni ve sahadaki değişimler

Bu kararda teknik direktör Luciano Spalletti'nin katkısı büyük oldu. İtalyan çalıştırıcı, hazırlık çalışmalarının ilk günlerinden itibaren oyuncuya güvendi, onu yaz kampındaki hazırlık maçlarında düzenli olarak sahaya sürdü ve yeni sezon projesinin önemli bir parçası haline getirdi.

Douglas Luiz, yaz hazırlık maçlarının tamamına ilk 11'de başlayarak Manuel Locatelli ile orta sahada istikrarlı bir ikili oluşturdu. Spalletti ilk maçlarda ondan daha yüksek bir tempo talep etse de futbolcu sahadaki performansını artırdı ve Juventus'un 2024 yazında kendisi için yaklaşık 50 milyon avro harcamasının nedenlerini yavaş yavaş göstermeye başladı.

İngiliz kulüplerinin ilgisi ve gelecek planları

Özellikle Chelsea karşısındaki maçta sergilediği güven veren performans, futbolcunun İngiltere pazarındaki itibarını yeniden yükseltti. İngiltere Premier League kulüplerinin ilgisi hâlâ güçlü ve Everton bu konuda harekete geçen son takımlardan biri oldu.

Ancak İngiliz kulüplerinin tüm tekliflerine rağmen Douglas Luiz için şu anki öncelik Juventus'ta kalmak. Orta saha oyuncusu geçen sezonun zorluklarını geride bırakmayı, daha fazla forma şansı bulmayı ve bianconerilerin kendisine yaptığı yatırımı karşılamayı hedefliyor.

Bu sırada Spalletti de futbolcuyu yakından izliyor. Teknik direktör, doğru koşullarda kullanılması halinde onun takım sisteminde son derece değerli bir oyuncuya dönüşebileceğine kesinlikle inanıyor. Bu nedenle Brezilyalı futbolcu Juventus'un planlarının merkezinde kalıyor ve yaz dönemini kariyerinde bir dönüm noktasına çevirmeye çalışıyor.