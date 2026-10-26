Seriye son verildi: Flick, Barcelona'nın Real Madrid maçında neyi eksik yaptığını açıkladı

·1·Spor
Seriye son verildi: Flick, Barcelona'nın Real Madrid maçında neyi eksik yaptığını açıkladı

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid'e karşı oynanan zorlu mücadeledeki mağlubiyetin (1:2) ardından Barcelona teknik direktörü Hansi-Dieter Flick basın mensuplarının karşısına çıkarak maçın gerçek nedenleri ve takımdaki mevcut ruh hali hakkında açık konuştu.

Katalanlar bu sezon üst üste 9 maç kazanmıştı ancak bu karşılaşma, La Liga'daki ilk mağlubiyetleri olarak kayıtlara geçti. Uzman, üst üste ikinci kez mağlup olmanın takım için kabul edilemez olduğunu kabul ederken, öğrencilerinin kritik anlarda yeni bir nefese ve fiziksel güce ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Skor 1:1 iken ne oldu? Maçın kırılma noktaları

Alman uzman, oyunun gidişatını ve taktiksel yönlerini şu şekilde değerlendirdi:

  • İlk yarıdaki eksiklikler: Flick, takımın ilk yarıyı planlandığı ve istendiği gibi geçiremediğini, rakibin topsuz alandaki hareketlerine karşı koymakta zorlandığını belirtti;

  • Denge sağlandıktan sonraki durgunluk: İkinci yarıda skor 1:1 iken Barcelona baskıyı artırmaya çalıştı ancak tam bu noktada oyuncuların yeni bir güce ve ekstra hıza ihtiyacı vardı;

  • Rakibin yüksek seviyesi: Teknik direktör, Madrid kulübünün topsuz oyunda çok akıllı ve disiplinli oynadığını özellikle takdir etti;

  • Yoğun takvim ve yorgunluk faktörü: Son birkaç haftanın, özellikle Real Betis'e karşı oynanan zorlu mücadelenin ardından takımın fiziksel olarak kolay bir süreçten geçmediği etkisini gösterdi.

«Trajedi değil, gelişim için bir itici güç»: Flick'in özeti

Teknik direktör, mağlubiyete rağmen sezonun büyük kısmının henüz önlerinde olduğunu belirtti:

  • Analiz ve sonuç çıkarma: «Mağlubiyet, sporun ayrılmaz bir parçası. Durumu derinlemesine analiz etmeli, gerekli sonuçları çıkarmalı ve daha güçlü bir şekilde geri dönmeliyiz» dedi Flick;

  • Doğru tepkiyi verme zamanı: Katalanların hocası, takımın dinlenip kısa sürede güç toplaması ve bu beklenmedik darbeye uygun bir tepki göstermesi gerektiğini ifade etti;

  • Hedef değişmiyor: Mağlubiyetin bir trajedi olarak görülmemesi, aksine hatalar üzerinde çalışmak ve uzun süreli şampiyonluk yarışında daha da pişmek için bir ders olması gerektiği vurgulandı.

10. hafta merkez maçının sonuçları

Gösterge

Barcelona

Real Madrid

Skor

1

2

Hafta

La Liga, 10. hafta

La Liga, 10. hafta

Seri durumu

9 galibiyetten sonra ilk mağlubiyet

Önemli deplasman galibiyeti

Teknik direktörün tepkisi

«Yorgunluk ve yeni güç eksikliği»

«Takım ruhu ve taktik disiplin»

BarcelonaReal MadridLa LigaHansi-Dieter FlickFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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