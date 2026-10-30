Flick ve Deco yeni transfer üzerinde kafa yoruyor: Barcelona kışın kimi alacak?

·39·Spor
Flick ve Deco yeni transfer üzerinde kafa yoruyor: Barcelona kışın kimi alacak?

İspanya La Liga'da güvenli bir şekilde liderliğini sürdüren Barcelona, kış transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirebilir. Takımın teknik direktörü Hans-Dieter Flick Ocak ayında yeni bir stoper ile sözleşme imzalama ihtimalini göz ardı etmedi ve kulüp yönetimiyle bu konuda aktif görüşmeler yapıldığını doğruladı.

Alman uzman, kadroyu sürekli güçlendirmenin takımın temel felsefesi olduğunu vurgulayarak, uygun bir fırsat doğması halinde kulübün yeni bir transfer yapmaya hazır olduğunu belirtti.

«Deco ve Bojan ile her gün tartışıyoruz»: Flick'in açıklaması

Katalanlar hocası basın toplantısında transfer planlarıyla ilgili şunları açıkladı:

  • Sürekli arayış: «Bunu transfer dönemi kapanmadan önce de açıkça söylemiştim: Takımı daha da güçlendirme fırsatlarını her zaman arıyoruz. Gelişmeleri takip edeceğiz», — dedi Flick;

  • Kulüp yönetimiyle iş birliği: «Kış transfer döneminin açılmasına daha birkaç hafta var. Her gün sportif direktör Deco, Bojan Krkic ve teknik heyetle kadro üzerine çeşitli konuları tartışıyoruz. Eğer kadromuza yeni bir futbolcu katma fırsatı doğarsa, elbette bunu değerlendireceğiz», — diye belirtti teknik adam.

La Liga'da liderlik ve Alaves'e karşı sıradaki sınav

Katalanlar şu anda iç ligde çok istikrarlı ve üretken bir oyun sergilemeye devam ediyor:

  • Puan durumunda liderlik: Hansi Flick'in öğrencileri şu anda topladıkları 27 puan ile La Liga puan tablosunda tek başına lider durumda;

  • Sıradaki maç: 31 Ekim'de İspanya Şampiyonası'nın 11. haftası kapsamında Barcelona, kendi sahasında Alaves kulübünü ağırlayacak.

Savunma hattındaki yükü hafifletmek ve şampiyonluk yarışında üstünlüğü korumak için Flick ve kulüp seçici kurulu, kışın savunma merkezine kaliteli bir oyuncu getirmeyi temel önceliklerden biri olarak belirledi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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