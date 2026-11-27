La Liga'da Kasım ayının en iyi teknik direktörü adayları açıklandı
İspanya La Liga basın servisi, Kasım ayı sonuçlarına göre şampiyonada ayın en iyi teknik direktörü ödülüne aday olan üç uzmanı resmen açıkladı.
Ödül için yarışan adaylar ve takımların mevcut durumları
Listede, İspanya şampiyonasının 13. haftasından sonra yüksek sonuçlar elde eden takımların teknik direktörleri yer aldı:
Teknik Direktör
Kulüp
13. hafta sonrası puan durumu
Hans-Dieter Flick
Barcelona
36 puan ile puan durumunda tek başına lider durumda
José Mourinho
Real Madrid
Puan durumunda ikinci sırada yer alıyor
José Alberto
Racing
Şampiyona tablosunda yedinci sırada bulunuyor
Hatırlatmak isteriz ki, İspanya şampiyonası basın servisi daha önce Kasım ayının en iyi futbolcusu ödülüne aday olanların listesini de sunmuştu.
Sizce Kasım ayının en iyi teknik direktörü ödülü kime gidecek: Hans-Dieter Flick, José Mourinho mu yoksa José Alberto mu?
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