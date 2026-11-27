İspanya La Liga basın servisi, Kasım ayı sonuçlarına göre şampiyonada ayın en iyi teknik direktörü ödülüne aday olan üç uzmanı resmen açıkladı.

Ödül için yarışan adaylar ve takımların mevcut durumları

Listede, İspanya şampiyonasının 13. haftasından sonra yüksek sonuçlar elde eden takımların teknik direktörleri yer aldı:

Teknik Direktör Kulüp 13. hafta sonrası puan durumu Hans-Dieter Flick Barcelona 36 puan ile puan durumunda tek başına lider durumda José Mourinho Real Madrid Puan durumunda ikinci sırada yer alıyor José Alberto Racing Şampiyona tablosunda yedinci sırada bulunuyor

Hatırlatmak isteriz ki, İspanya şampiyonası basın servisi daha önce Kasım ayının en iyi futbolcusu ödülüne aday olanların listesini de sunmuştu.

Sizce Kasım ayının en iyi teknik direktörü ödülü kime gidecek: Hans-Dieter Flick, José Mourinho mu yoksa José Alberto mu?

Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve İspanyol futbolu ile dünya sporundaki en son gelişmeleri takip eden sevdiklerinizle bu haberi hemen paylaşın!