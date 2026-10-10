«30 bin kilometre uçmak şart mıydı?» — Katalanların hocasından sert açıklama

·19·Spor
«30 bin kilometre uçmak şart mıydı?» — Katalanların hocasından sert açıklama

Katalonya'nın Barcelona kulübü, FIFA milli maç arasının ardından ciddi bir kayıp yaşadı. Takımın kilit forvetlerinden biri olan Raphinha, Brezilya milli takımı formasıyla Avustralya'ya karşı oynanan hazırlık maçında (4-2) sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. İspanya'nın saygın Marca gazetesinin haberine göre, Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick futbolcuların bitmek bilmeyen uçuşları, maç takviminin yoğunluğu ve Brezilyalı kanat oyuncusunun durumu hakkında açık bir şekilde tepkisini dile getirdi.

Sakatlık nedeniyle Barcelona'nın yıldız isminin iç lig ve Avrupa kupalarındaki önemli maçları kaçıracağı doğrulandı.

«30 bin kilometrelik uçuş ve aşırı yüklenme»

Hansi Flick, hazırlık maçlarının coğrafyasına ve kulüplerin çıkarlarına verdiği zarara değinerek uluslararası takvimdeki mantıksızlıkları eleştirdi:

  • Mesafe ve yorgunluk: «Milli takımda oynamak her futbolcu için bir onurdur ve ellerinden gelenin en iyisini yaparlar. Ancak Avrupa'dan 30 bin kilometre uzaktaki Avustralya'ya gidip hazırlık maçı oynamak şart mıydı? Bu ciddi şekilde tartışılması gereken bir konu» dedi Flick.

  • Uluslar Ligi engeli: Alman teknik adam, Avrupa'daki Uluslar Ligi turnuvası nedeniyle diğer kıta takımlarının güçlü rakiplerle oynamak için uzun mesafeler katetmek zorunda kaldığını, bunun da futbolcular üzerinde aşırı fiziksel yük oluşturduğunu vurguladı.

  • Kontrolü artırmak: «Bu durum ideal bir tablodan çok uzak. Küresel takvimi değiştiremem ama öğrencilerimin sahadaki sürelerini ve yüklerini artık çok daha sıkı kontrol etmem gerekiyor.»

«İspanya dünyanın en iyi milli takımı»

Teknik direktör, Brezilya milli takımındaki sorunların gölgesinde Avrupa şampiyonunun oyununa ayrı bir parantez açtı:

  • Mükemmel oyun tarzı: «Aynı zamanda İspanya milli takımının maçlarını izlemek bana büyük keyif veriyor. Futbol felsefelerine ve yükü oyuncular arasında doğru dağıtma sistemlerine her zaman dikkat ediyorum.»

  • Üst düzey anlayış: Flick, 'La Roja'yı bugün gezegenin rakipsiz takımı olarak nitelendirdi: «Sahadaki uyumları mükemmel seviyede. İspanya dünyanın en iyi takımı ve maçlarını izlemekten büyük zevk alıyorum.»

Not: Raphinha hangi maçları kaçıracak?

Tıbbi kontrollerin sonuçlarına göre, sakatlanan Raphinha en az iki resmi maçta 'Blaugrana'ya yardımcı olamayacak:

  • La Liga kapsamındaki zorlu Getafe deplasmanı;

  • Şampiyonlar Ligi'ndeki prensip rakibi Türkiye'nin Galatasaray kulübüne karşı oynanacak kritik maç.

Flick, hücum hattındaki bu kaybı rotasyon ve genç yeteneklerle telafi etmek zorunda kalacak. Kulüp doktorları ise Brezilyalı yıldızı bir an önce sahalara döndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

BarcelonaRaphinhaHansi FlickUluslar LigiLa Liga
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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