El Clasico'da heyecan geri döndü: Mourinho, Barcelona'yı nasıl mağlup ettiğini açıkladı

·1·Spor
El Clasico'da heyecan geri döndü: Mourinho, Barcelona'yı nasıl mağlup ettiğini açıkladı

İspanya La Liga'nın merkezindeki karşılaşma olan Camp Nou'daki son kıran kırana El Clasico, Real Madrid'in galibiyetiyle sonuçlandı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, ezeli rakipleri Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışını yeni bir boyuta taşıdı.

Bu galibiyet Barcelona'ya bu sezonki ilk mağlubiyetinin acısını tattırırken, Real Madrid için liderle arasındaki puan farkını üçe indirme fırsatı sundu.

Mbappe'nin belirleyici dublesi ve kritik üç puan

Karşılaşma beklendiği gibi yüksek tempoda ve her iki tarafın sert ataklarıyla geçti:

  • İlk yarının heyecanı: Devrenin sonunda Madrid ekibinin Fransız yıldızı Kylian Mbappe, rakip savunmadaki boşluğu değerlendirerek skoru açtı ve takımını soyunma odasına üstünlükle götürdü;

  • Barcelona'nın cevabı ve ikinci darbe: İkinci yarıda Katalanlar dengeyi sağlasa da, maçın bitimine yakın sahneye tekrar Mbappe çıktı. Fransız forvet ikinci golünü atarak duble yaptı ve maçın kaderini belirleyen noktayı koydu;

  • Puan durumundaki vaziyet: Madrid kulübü kazandığı değerli üç puan sayesinde liderle arasındaki farkı 3 puana indirerek şampiyonluk yarışındaki heyecanı maksimum seviyeye çıkardı.

“Galibiyetin anahtarı zihinsel hazırlık”: Jose Mourinho'nun açık itirafı

Maçın ardından Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında takımının galibiyet sırlarını açıkladı:

  • Birlik ve zihinsel güç: “Bugünkü galibiyetin anahtarının ne olduğunu sorarsanız, öncelikle takımın zihinsel hazırlığıdır. Sahada gösterilen güven ve birlik özel bir övgüyü hak ediyor,” dedi Mourinho;

  • Taktik ve demir disiplin: Teknik direktör, takımda kimin ilk 11'de başladığına bakılmaksızın yüksek beceri ve teknik direktörün talimatlarına kayıtsız şartsız uyma sisteminin oluştuğunu vurguladı;

  • Hedefe doğru ilerleyiş: Portekizli uzman, öğrencilerinin galibiyete olan sonsuz açlığının ve kararlılığının onları haklı olarak bu önemli başarıya taşıdığını belirtti.

Maç sonuçları

İstatistik

Barcelona

Real Madrid

Skor

1

2

Goller

İkinci yarı golü

Kylian Mbappe (1. yarı sonu, 2. yarı sonu)

Turnuva

La Liga

El Clasico

Turnuva etkisi

Sezonun ilk mağlubiyeti

Fark 3 puana indi

La LigaEl ClasicoReal MadridBarcelonaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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