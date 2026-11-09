“10 üzerinden 10 veriyorum”: Flick, Barcelona'nın şampiyonluk yürüyüşü hakkında ne dedi?

·6·Spor
“10 üzerinden 10 veriyorum”: Flick, Barcelona'nın şampiyonluk yürüyüşü hakkında ne dedi?

İspanya Ligi'nin 12. haftasında önemli bir galibiyet alan Katalan Barcelona kulübü, milli maçlar nedeniyle verilen FIFA arasına lig lideri olarak girdi.

Takımın teknik direktörü Hans-Dieter Flick saygın Marca gazetesine verdiği kısa ama öz röportajda, bu ara sonucu en yüksek puanla değerlendirirken, oyuncuların milli takımlardaki yükü konusundaki endişelerini paylaştı.

“Birden ona kadar bir ölçekte — bu 10 puan”

Gazetecilerin “La Liga'da lider olarak milli araya girmek takım için ne kadar önemli?” sorusuna deneyimli Alman teknik adam kararlılıkla yanıt verdi:

  • Maksimum puan: “Birden ona kadar bir ölçekte buna on veririm,” diyen Flick, takımının sergilediği performanstan duyduğu tam memnuniyeti dile getirdi.

  • Milli takım davetleri ve yorgunluk faktörü: Teknik direktör, ana kadrodaki yıldızların milli takımlara gitmesinin takım ritmini etkileyebileceğini de inkar etmedi: “Bazı oyuncularımız şu anda milli takımlarına gidiyor. Bu kolay değil ancak bu durumları doğru yönetmeyi bilmek ve her şeyden önce oyuncuların fiziksel durumlarını önemsemek gerekiyor.”

La Liga 12. hafta sonrası puan durumunun zirvesi

Katalanlar, en yakın takipçileriyle aradaki farkı güvenli bir mesafede tutuyor:

Sıra

Kulüp

Puan

Liderle fark

Durum

1

Barcelona

33

Lig lideri

2

Real Madrid

30

-3 puan

En yakın takipçi

3

Atletico Madrid

28

-5 puan

Şampiyonluk yarışında

Şampiyonluk yarışında psikolojik üstünlük

33 puan toplayan Barcelona, Madrid devleri Real Madrid'in 3, Atletico Madrid'in ise 5 puan önünde yer alıyor.

Milli ara öncesi böyle bir avantaja sahip olmak takıma psikolojik üstünlük ve huzur veriyor. Bununla birlikte Flick'in ana görevi, FIFA günlerinden sonra oyuncuları sakatlıksız ve önceki yüksek form seviyelerinde geri döndürmek olacak.

BarcelonaLa LigaHans-Dieter FlickReal MadridFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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