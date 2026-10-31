Flick kimi istiyor? Barcelona'nın ocak ayındaki ana transfer hedefleri ortaya çıktı

·12·Spor
Flick kimi istiyor? Barcelona'nın ocak ayındaki ana transfer hedefleri ortaya çıktı

İspanya La Liga'da liderliği elinde bulunduran Barcelona, kış transfer dönemi öncesinde önceliklerini belirledi. Katalan devi, şampiyonluk ve Avrupa kupalarındaki mücadelesini başarıyla sürdürmek amacıyla savunma hattını ciddi şekilde yeniden yapılandırmak istiyor.

Kulüp yönetimi ve teknik heyet için ocak ayındaki en önemli görev, savunmayı güçlendirebilecek tecrübeli bir stoperi kadroya katmak.

Kanat savunması ve Pedro Porro transferi hakkındaki gerçekler

Merkez savunmanın yanı sıra 'Blaugrana' ekibi, kanat savunması pozisyonunu da yenileme seçeneklerini değerlendiriyor:

  • Rüya transfer: Kaynakların bildirdiğine göre, Barcelona yönetimi İngiltere'nin Tottenham kulübünün kanat oyuncusu Pedro Porro’yu takıma kazandırmayı çok istiyor;

  • Transferin zorluğu: Ancak İspanyol yetenekli savunmacıyı kış transfer döneminde kadroya katmak, finansal ve organizasyonel açıdan oldukça zor bir görev olmaya devam ediyor; Londra kulübü, kilit oyuncularından birini sezon ortasında kolayca bırakmak istemiyor.

La Liga'daki durum ve sıradaki sınav

Hans-Dieter Flick yönetimindeki takım, iç ligde oldukça istikrarlı ve üretken bir oyun sergiliyor:

  • Puan durumu lideri: Geride kalan 10 haftanın ardından Barcelona, 27 puan toplayarak puan tablosunda tek başına liderliğini koruyor;

  • Bugünkü karşılaşma: Bugün, 31 Ekim'de Katalanlar, La Liga'nın 11. haftası kapsamında kendi sahasında Alaves kulübünü ağırlayacak;

  • Maç saati: Bu önemli mücadele Taşkent saatiyle gece 01:00'de (Moskova saatiyle 23:00'te) başlayacak.

Kış transfer dönemindeki olası takviyeler, Hansi Flick'in takımının sezonun belirleyici bahar döneminde yüksek tempoyu korumasına ve kupalar için mücadelede savunma istikrarını sağlamasına olanak tanıyacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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