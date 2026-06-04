SpaceX 24 Starlink Uydusunu Daha Başarıyla Yörüngeye Yerleştirdi

·54·Teknoloji
SpaceX 24 Starlink Uydusunu Daha Başarıyla Yörüngeye Yerleştirdi

SpaceX şirketi, 3 Haziran 2026 tarihinde Starlink-17.47 görevi kapsamında yeni Starlink uydularını taşıyan Falcon 9 Block 5 roketini başarıyla fırlattı. Fırlatma, ABD Uzay Kuvvetleri'nin Kaliforniya'daki Vandenberg Üssü'nde bulunan SLC-4E rampasından gerçekleştirildi. Ixbt.com'un haberine göre.

Bu görev kapsamında yörüngeye 24 uzay aracı yerleştirildi. Uçuş başarıyla tamamlandı ve tüm uydular belirlenen yörüngeye yerleşti. Bu, SpaceX'in küresel internet ağını genişletme yolundaki bir sonraki önemli adımı oldu.

Bu uçuşta B1088 numaralı birinci aşama roket taşıyıcısı 16. kez kullanıldı. Görevini tamamladıktan sonra roket aşaması denizdeki özel platforma başarıyla iniş yaptı. Bu, yeniden kullanılabilir teknolojilerin güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı.

SpaceX, bu yılın 3-10 Haziran tarihleri arasında Starlink cihazlarını yörüngeye yerleştirmek için toplam dört görev planladı. Bugünkü uçuş bu serinin ilki olup, kalan görevlerin de önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

SpaceXStarlinkFalcon 9UzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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