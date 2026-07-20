NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi

NASA uzmanları, Karadeniz yüzeyindeki su renginde ani bir değişim kaydetti. Uzaydan alınan görüntülerde denizin büyük bölümlerinin parlak turkuaz rengine büründüğü görülüyor. Bu doğa olayı, su altındaki mikroskobik organizmaların kitlesel çoğalmasıyla bağlantılı olup ekosistemdeki önemli değişikliklerin habercisidir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu eşsiz manzarayı Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) bünyesindeki astronotlar ve NASA'nın okyanus ve atmosferi incelemeye yönelik PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) uydusu görüntüledi. ixbt.com verilerine göre, su rengindeki bu değişime fitoplanktonlar neden oldu. İlkbaharın sonlarına doğru bu organizmaların sayısı hızla artar ve ışığı yansıtan kireçli kabukları, su yüzeyini uzaydan bile görülebilen beyazımsı-mavi bir renge boyar.

Uzaydan gözlem ve teknolojik imkanlar

27 Mayıs'ta 74. keşif gezisi astronotu, Nikon Z9 kamerası yardımıyla Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayan İstanbul Boğazı yakınındaki turkuaz renkli girdapları fotoğrafladı. Yaklaşık bir ay sonra, 22 Haziran'da PACE uydusu, bünyesindeki Ocean Color Instrument (OCI) cihazı aracılığıyla fitoplanktonların tüm denize yayılımını daha geniş bir formatta kaydetti.

Karadeniz'in rengi yıl boyunca içindeki mikroskobik organizmaların yapısına göre değişir. Örneğin, diğer mevsimlerde burada diyatom algleri baskın olabilir, bu da suya daha koyu bir ton verir. Uydu gözlemleri bilim insanları için çok önemlidir, çünkü devasa su havzalarından doğrudan numune almak teknik açıdan karmaşık ve maliyetli bir süreçtir.

Küresel iklim ve fitoplanktonun rolü

Fitoplanktonlar sadece görsel bir güzellik değil, aynı zamanda gezegenimizin ekolojik dengesinde de büyük bir rol oynar. Küresel karbon döngüsünün ayrılmaz bir parçasıdırlar. Büyüme sürecinde fitoplanktonlar atmosferdeki karbonu emerler. Öldüklerinde ise bu karbonu deniz tabanına taşırlar ve orada uzun süre boyunca depolanmasını sağlarlar.

Bu süreç, Dünya atmosferindeki sera gazı miktarının azaltılmasına yardımcı olur. NASA tarafından sağlanan yeni veriler, bilim insanlarının deniz ekosistemlerinin iklim değişikliğine nasıl uyum sağladığını daha derinlemesine analiz etmelerine olanak tanıyor. Bu araştırmalar, su havzalarındaki biyolojik süreçlerin uzaktan izlenmesinde modern teknolojilerin önemini gözler önüne seriyor.