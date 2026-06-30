Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar

Çinli UBTech şirketi, ev kullanımı için tasarlanmış ve insan görünümünü yüksek hassasiyetle taklit eden Uworlad U1 serisi robotların satışını resmen başlattı. Bu teknolojik yenilik, AI ve robotik alanındaki bir sonraki adım olup, günlük işleri yerine getirmek için değil, insanla duygusal iletişim kurmak ve arkadaşlık etmek için yaratıldı. Ixbt.com haber veriyor.

Uworlad U1 serisi üç farklı modifikasyonda sunuluyor ve fiyatları teknik özelliklerine göre önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Ixbt.com verilerine göre, temel U1 Lite modeli yaklaşık 17.650 dolar olarak fiyatlandırılırken, profesyonel U1 Pro versiyonu 25.000 dolara mal oluyor. Serinin zirvesi olan U1 Ultra amiral gemisi ise erkek görünümünde 145.800 dolar, kadın görünümünde ise yaklaşık 129.600 dolardan satılıyor.

İnsan Görünümü ve Hareket Plastisitesi

Robotlar, insan vücudunun gerçek boyutlarını ve oranlarını tamamen taklit ediyor. Erkek modelin boyu 183 cm, ağırlığı 42 kg iken; kadın varyantı 168 cm boy ve 35,2 kg ağırlığa sahip. Cihazların en şaşırtıcı yönü hareket kabiliyetleridir: her robot 88 adet hareketli ekleme sahiptir, bu da onlara insani hareketleri çok doğal ve plastik bir şekilde gerçekleştirme imkanı verir. Ayrıca, boyun kısmında kullanılan bionik yapı, baş hareketlerinin pürüzsüzlüğünü sağlar.

U1 serisi sadece dış görünüşüyle değil, iletişim yeteneğiyle de öne çıkıyor. Üreticinin belirttiğine göre, robot kullanıcının bakış yönünü tespit edebiliyor, basit sohbetleri destekliyor ve 20'den fazla farklı duyguyu ifade edebiliyor. Sistemin yanıt verme hızı 500 milisaniye iken, dudak hareketlerinin konuşma ile senkronizasyonu neredeyse fark edilmeyecek kadar az, sadece 20 milisaniyelik bir gecikmeyle gerçekleşiyor.

Teknik Özellikler ve Güvenlik

Robotun yazılımı, Huawei Ascend teknolojileri temel alınarak eğitilmiş özel bir dil modeline dayanıyor. Bu, sahibine uzun vadeli duygusal bağ kurmasına yardımcı oluyor. Cihaz Wi-Fi üzerinden ağa bağlanıyor ve bataryasıyla 2 saatten 4 saate kadar otonom çalışabiliyor. Önemli bir nokta olarak, kullanıcı gizliliğini sağlamak için tüm iletişim verileri şifreli olarak cihazın kendisinde saklanıyor ve bulut servislerine zorunlu olarak gönderilmiyor.

UBTech yöneticisi Zhou Siyang'a göre, piyasada bu tür robotlara olan talep beklenenden çok daha yüksek. 2 Haziran'da başlayan ön sipariş sayısı şimdiden 11 bini aşmış durumda. Karşılaştırmak gerekirse, şirket geçen yıl toplam 1079 adet insansı robot satmıştı. Yeni modellerin ilk sahipleri, "arkadaşlarını" bu yılın Eylül ayı ortalarında teslim alacaklar.

Şunu belirtmek gerekir ki, Uworlad U1 ev işlerini yapmak, yemek pişirmek veya temizlik için tasarlanmamıştır. Temel görevi; yalnızlıktan kurtarmak, sohbet arkadaşı olmak ve modern teknolojiler yardımıyla insan hayatına duygusal renk katmaktır. Bu tür teknolojilerin gelecekte yaşlılar veya iletişime ihtiyaç duyan kişiler için önemli bir yardımcıya dönüşmesi bekleniyor.