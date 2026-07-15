67 milyon yıllık Tiranozor reks rekor fiyata satıldı

·25·Dünya
67 milyon yıllık Tiranozor reks rekor fiyata satıldı

67 milyon yıl önce yaşamış Tyrannosaurus rex (Tiranozor reks) kalıntıları, New York'taki Sotheby's müzayedesinde 50,1 milyon dolara (37,4 milyon sterlin) satıldı. Bu, dinozor kalıntıları için tarihte ödenen en yüksek meblağ olarak yeni bir rekor kırdı.

Müzayedeye sunulan bu nadir örnek «Gas» (Gus) olarak adlandırılmış olup, boyu 4 metreden fazladır. Uzmanların verilerine göre, iskeletin yüzde 60'ından fazlası korunmuş olup, bugüne kadar bulunan en eksiksiz Tyrannosaurus rex örneklerinden biri kabul edilmektedir.

Bu nadir buluntuyu kimin satın aldığı henüz resmen açıklanmadı.

Tiranozorun yandan görünen baş ve kaburga iskeleti.

«Gas», 2021 yılında ABD'nin Güney Dakota eyaletindeki uzak çiftliklerden birinde keşfedildi. Kazı çalışmaları 2021-2023 yılları arasında, toprağın donunun çözüldüğü yaz sezonlarında üç aşamada gerçekleştirildi. Ardından bilim insanları ve uzmanlar, üç yıl boyunca laboratuvarda iskeleti birleştirme, temizleme ve bilimsel analiz çalışmalarını yürüttü.

Sotheby's müzayede evinin bilim ve doğa tarihi bölümü başkanı Cassandra Hatton, bu sonucun uzun yıllara dayanan emeğin bir ürünü olduğunu belirtti.

«Gas sadece nadir bir buluntu değil, aynı zamanda yüksek standartlarda kazılmış, belgelenmiş, hazırlanmış ve korunmuş muhteşem bir örnektir», dedi.

Araştırmalar sırasında dinozorun kafatasında diş izleri ve yaşamı boyunca kırılıp iyileşmiş kaburgalar tespit edildi. Bilim insanları, bu yaralanmaların diğer dinozorlarla yapılan kavgalar veya besin mücadelesi sırasında oluşmuş olabileceğini düşünüyor.

Bu satış, 2024 yılında Stegosaurus kalıntılarının kırdığı rekoru geride bıraktı ve dinozor kalıntıları ilk kez 50 milyon dolarlık barajı aşarak satıldı.

Bazı bilim insanları BBC'ye yaptıkları açıklamada, bu tür satışların çok zengin koleksiyonerler arasında antik fosillere olan ilginin yeni bir aşamasını başlatabileceğini vurguladı.

Müze salonunda "Gus Rex" adlı tiranozor iskeleti.

Uzmanlar ise yüksek fiyatın sadece nadirliği değil, aynı zamanda çıkarılması, restore edilmesi ve bilimsel olarak incelenmesi için harcanan büyük emeği ve maliyeti de yansıttığını belirtiyor.

Önceki rekorun sahibi olan «Apex» adlı stegozoru satın alan milyarder Kenneth Griffin, onu dört yıllığına Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ne geçici olarak vermişti. Bu nedenle «Gas»ı satın alan yeni sahibinin de onu gelecekte müzelerden birine sergilenmesi için verme ihtimali göz ardı edilmiyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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