Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti

Uzay araştırmaları yolunda insanlık tarihi keşiflerden birine tanıklık etti. Florida Üniversitesi basın servisine göre, astronomlar ilk kez Dünya benzeri bir ötegezegende atmosfer olduğunu doğruladılar. Bu keşfin, yaşam barındırabilecek başka dünyalar arayışında yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

LHS 1140b olarak adlandırılan bu gezegen, Balina takımyıldızındaki bir kırmızı cüce yıldızın etrafında dönüyor. Güneş sistemine nispeten yakın bir mesafede, yaklaşık 48 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Bilim insanları, bu nesnenin "süper Dünya" kategorisine girdiğini ve kütle bakımından gezegenimizden 5,6 kat daha ağır olduğunu belirtiyor.

Yaşam için elverişli koşullar

LHS 1140b, kendi yıldızının etrafındaki turunu sadece 25 günde tamamlıyor. En önemlisi, yıldızın "yaşanabilir bölge"sinde yer alıyor. Bu, gezegenin güneşine ne çok yakın ne de çok uzak olduğu, dolayısıyla yüzeyinde suyun sıvı halde kalabilmesi için gerekli sıcaklığa sahip olduğu anlamına geliyor. Gezegen, her zaman bir tarafı yıldıza dönük olacak şekilde döndüğü için üzerinde gece ve gündüz değişimi gözlemlenmiyor.

Uzmanlara göre, bir gezegenin yaşanabilir olarak kabul edilmesi için üç temel faktör gerekiyor: katı (kayalık) bir yüzeye sahip olması, sıvı suyun bulunabileceği bir sıcaklık ve en önemlisi atmosferle çevrili olması. LHS 1140b, şu an için bu üç kriteri de karşılayan Güneş sistemi dışındaki en önemli aday konumunda.

Benzersiz atmosfer keşfi

Florida Üniversitesi doçenti Jason Dittmann'a göre, bu tür bir gezegende atmosfer bulunması bilim dünyası için beklenmedik bir gelişme oldu. Daha önce incelenen kırmızı cüce yıldızların etrafındaki tüm kayalık gezegenlerde ya hiç atmosfer yoktu ya da evrim sürecinde yoğun radyasyon nedeniyle hava katmanlarını kaybetmişlerdi.

İlk hesaplamalara göre, LHS 1140b'nin atmosferi ağırlıklı olarak helyum bakımından zengin olup, içeriğinde az miktarda hidrojen de bulunuyor. Şu an için burada yaşam olduğuna dair doğrudan kanıtlar yok, ancak teorik açıdan böyle bir ortamda yaşamın ortaya çıkması ve gelişmesi için imkanlar mevcut.

James Webb teleskobu ile yeni araştırmalar

Yakın gelecekte astronomlar bu ötegezegeni daha derinlemesine incelemeyi planlıyor. Bunun için insanlığın elindeki en güçlü yörünge aracı olan James Webb teleskobu kullanılacak. Araştırmacılar, bu teleskop yardımıyla gezegenin atmosferinde su buharı olup olmadığını belirlemeyi umuyor.

Uzmanların vardığı sonuca göre, LHS 1140b'de atmosfer bulunması, Dünya'ya gerçekten benzeyen gezegenleri inceleme yolunda atılmış dev bir adımdır. Eğer gelecek gözlemler gezegende su ve oksijen izlerini doğrularsa, bu durum evrende yalnız olmadığımız sorusuna cevap bulmaya yardımcı olabilir.