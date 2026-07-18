Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi

Uluslararası bir jeofizikçi grubu, bilim tarihinde ilk kez okyanus kabuğunun çatlaması ve bu boşluğun yeni magma ile dolması sürecini doğrudan kaydetmeyi başardı. Güneydoğu Hint Sırtı'nda gerçekleştirilen bu araştırma sonucunda, deniz tabanının 2 metreden fazla kaydığı tespit edildi. Bu olay, gezegenimizin jeolojik oluşum süreçlerini anlamada devrim niteliğinde bir adım olarak kabul ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Keşif, 2024 yılının Şubat ayında Avustralya ve Antarktika tektonik plakalarını ayıran su altı dağ sırasına düzenlenen keşif gezisi sırasında yapıldı. Tam da bu bölgelerde plakalar birbirinden uzaklaşır ve mantodan yükselen magma soğuyarak yeni okyanus kabuğunu oluşturur. Bu mekanizma teorik olarak on yıllardır bilinse de, şimdiye kadar gerçek zamanlı olarak gözlemlenmesi mümkün olmamıştı.

Teknolojik başarı ve ölçüm sonuçları

Bilim insanları, sırtın 100 kilometrelik kısmı boyunca özel bir ekipman ağı yerleştirdiler. Nature dergisinde yayınlanan verilere göre, araştırmada şu araçlar kullanıldı:

Su altı seslerini ve sismik dalgaları kaydeden 5 adet hidrofon;

Her 4 saatte bir birbirleriyle sinyal alışverişi yapan 15 adet otonom akustik işaret fişeği;

Deniz tabanının derinliğini ölçen yüksek hassasiyetli sensörler.

Hidrofonlar bir dizi su altı depremini kaydettikten sonra, akustik ölçümler bazı cihazların yerinden oynadığını gösterdi. Hesaplamalar, okyanus tabanının bazı kısımlarının en az 2 metre genişlediğini doğruladı. Ayrıca, derinlikteki belirgin değişim, meydana gelen çatlağın net bir kanıtı oldu.

Araştırma yazarlarının hesaplamalarına göre, birkaç gün içinde plakalar arasındaki çatlağa yaklaşık 160 milyon metreküp lav yükseldi. Uzmanlara göre magma, uzun yıllar boyunca biriken bir yeraltı rezervuarından çıktı. Rezervuar boşaldıktan sonra okyanus tabanının bazı kısımları çökmeye başladı, bu da sürecin ölçeğini daha da genişletti.

Beklenenden çok daha güçlü bir süreç

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden (CNRS) deniz jeofizikçisi Jean-Yves Royer, sonuçların beklenenden çok daha etkileyici olduğunu belirtti. Başlangıçta bilim insanları dikey kaymanın birkaç santimetre olacağını tahmin etmişlerdi, ancak pratikte değişimler 4,2 metreye kadar ulaştı. Bu durum, okyanus tabanındaki dinamiğin düşündüğümüzden çok daha aktif olduğunu gösteriyor.

Bu olay sırasında, Avustralya tektonik plakasının hareketi sonucunda son 30–60 yılda biriken güçlü gerilim enerjisi bir anda boşaldı. Bu tür süreçler sürekli olarak yeni okyanus tabanını şekillendirse de, okyanus ortasındaki sırtların ulaşılması zor bölgelerde bulunması nedeniyle incelenmeleri oldukça zordu.

Bu bilimsel başarı, jeologlara Dünya yüzeyinin oluşumu ve tektonik aktiviteyi tahmin etme konusunda yeni veriler sunuyor. Artık bilim insanları, okyanus kabuğunun yenilenmesinin hangi enerji ve hızda gerçekleştiğini kesin rakamlarla kanıtlayabiliyorlar.