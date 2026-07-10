Olimpiyat şampiyonu alkollü halde kaza yaptı ve hapse atıldı

·134·Dünya
Olimpiyat şampiyonu alkollü halde kaza yaptı ve hapse atıldı

Kazakistanlı Olimpiyat şampiyonu ve ünlü boksör Daniyar Yeleussinov, trafik kazasına karışması ve alkollü araç kullanması nedeniyle idari cezaya çarptırıldı. Mahkeme kararına göre sporcu 20 gün hapis cezası aldı ve uzun süreliğine ehliyetine el konuldu.

Olay Astana şehrinde meydana geldi. Toyota Land Cruiser marka aracın karıştığı iki ayrı trafik kazası yaşandığı bildirildi. Kazanın ardından sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Kolluk kuvvetlerinin yürüttüğü operasyonel arama çalışmaları sonucunda aracın yeri tespit edildi ve kural ihlali yapan kişi Dostluk Caddesi'nde yakalandı. Neyse ki olayda yaralanan kimse olmadı.

Polis başlangıçta yakalanan kişinin kimliğini resmen açıklamamıştı. Bununla birlikte, yasaların herkes için eşit olduğu, şöhretin veya sportif başarıların kimseyi sorumluluktan muaf tutmayacağı özellikle vurgulandı.

Daha sonra mahkemede aracı bizzat Olimpiyat şampiyonu Daniyar Yeleussinov'un kullandığı doğrulandı. Kendisine alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet verme ve olay yerinden kaçma suçlamalarıyla dava açıldı.

Mahkeme sürecinde sporcu suçunu tamamen kabul etti ve yaptıklarından pişman olduğunu dile getirdi. Mahkeme, daha önce idari bir cezası bulunmadığını göz önünde bulundurarak kararını verdi.

Nihai karara göre Daniyar Yeleussinov 20 gün idari hapis cezasını çekecek. Ayrıca 7 yıl boyunca araç kullanma hakkından da mahrum bırakıldı. Mahkeme kararı yasal olarak yürürlüğe girdi.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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