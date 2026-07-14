Cumhurbaşkanı, okulda ayrımcılığa uğrayan küçük kızı bizzat elinden tutarak okula götürdü

Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde Şubat 2022'de duygusal bir olay yaşandı. 11 yaşındaki Embla Ademi, okulda veliler ve bazı sınıf arkadaşları tarafından ayrımcılığa maruz kaldı.

Embla'nın Down sendromlu olması nedeniyle bazı veliler, onun çocuklarıyla aynı sınıfta okumasına karşı çıktı. Küçük kızın dersleri aksattığını iddia ederek boykot düzenlediler. Bu suçlamaların asılsız olduğu belirtildi.

Sonuç olarak küçük kız sınıf arkadaşlarından ayrıldı ve derslere yalnız girmek zorunda kaldı. Olay kamuoyuna yansıdığında, Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski duruma kayıtsız kalmadı.

Cumhurbaşkanı, Embla'nın evini ziyaret ederek ona hediyeler verdi. Ardından küçük kızın elinden tutarak onu okula kadar götürdü. Bu durum, özel gereksinimli çocuklara destek işareti olarak geniş yankı uyandırdı.

Pendarovski, kapsayıcı eğitimin her çocuk için önemli olduğunu vurguladı. Ayrımcılık yapanların davranışlarının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu ifade etti.