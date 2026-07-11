Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı

·52·Teknoloji
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı

Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bölgesinde meydana gelen küresel iklim olayı El-Nino, beklenenden çok daha güçlü bir hal alabilir. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tarafından yayınlanan son rapora göre, mevcut doğal olayın “Süper El-Nino” seviyesine yükselme olasılığı yüzde 81'i buluyor. Bu durum, önümüzdeki yıllarda gezegenimizde anormal sıcaklıkların ve keskin hava değişimlerinin devam edeceğine işaret ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzmanların tahminlerine göre, bu iklim sistemi yüzde 97 olasılıkla en az 2027 baharına kadar etkisini sürdürecek. El-Nino, Pasifik Okyanusu'nun doğu kısmında su yüzeyi sıcaklığının artmasıyla ilgili bir süreç olup, atmosferdeki ısı dağılımını tamamen değiştirmektedir. Sonuç olarak, küresel ölçekte hava akımlarının yönü değişmekte ve çeşitli bölgelerde beklenmedik doğal afetlere yol açmaktadır.

Küresel sıcaklık rekorları yenilenebilir

NWS verilerine göre, şu anda Pasifik Okyanusu'nun orta ve doğu bölgelerinde su sıcaklığı iklim normlarının 1 derece üzerine çıkmış durumda, bazı bölgelerde ise bu gösterge 3 dereceye yaklaşıyor. Eğer sıcaklık artmaya devam ederse, mevcut epizot 1950'den beri gözlemlenen en güçlü “Süper El-Nino” olayları listesine girecek. Bu da 2026 ve 2027 yıllarının insanlık tarihindeki en sıcak yıllar olmasına yol açabilir.

Güçlü El-Nino dönemlerinde dünyanın çeşitli noktalarında yağış ve sıcaklık dengesi keskin bir şekilde bozulur. Örneğin, Güneydoğu Asya ülkelerinde kuraklık, büyük orman yangınları ve ürün kaybı riski artar. Aynı zamanda, okyanusun diğer kısımlarında su baskınları ve şiddetli fırtınalar görülmesi olağan hale gelir. İlginç olan ise, bu olayın Atlantik Okyanusu'ndaki kasırga faaliyetlerinin azalmasına da neden olabilmesidir.

Bilim insanlarının endişesi ve önlemler

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), Haziran ayında El-Nino'nun oluştuğunu doğrulamıştı. Ancak yeni gözlemler, sürecin beklenenden daha hızlı güçlendiğini gösterdi. Bilim insanları, bu doğal afetin sonuçlarını hafifletmek için jeo-mühendislik yöntemlerini, yani iklim sistemine yapay olarak müdahale etmeyi tartıştılar. Ancak şu an için bu tür geniş kapsamlı teknolojiler mevcut değil ve bu fikir bilim çevrelerinde ciddi tartışmalara yol açıyor.

Özbekistan gibi karasal iklime sahip ülkeler için de bu tür küresel değişimler göz ardı edilemez. El-Nino doğrudan bölgemizde olmasa da, küresel atmosferdeki değişimler Orta Asya'da kışın beklenmedik derecede ılıman geçmesine veya yaz aylarında anormal sıcak hava dalgalarının süresinin uzamasına etki edebilir. Bu durum, tarım ve su kaynaklarının yönetiminde yeni yaklaşımlar gerektirir.

Özetle, “Süper El-Nino” sadece ekolojik değil, ekonomik sorunları da beraberinde getirebilir. Dünya toplumu, 2027'ye kadar sürmesi öngörülen bu iklimsel dalgalanmalara hazırlıklı olmalıdır. Şu an için ana odak noktası, hava durumu izleme sistemlerini güçlendirmek ve meydana gelebilecek doğal afetleri önlemeye yöneliktir.

ИқлимEl-NinoЭкологияОб-ҳавоТабиат
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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