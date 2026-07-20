Lamine Yamal her golünden sonra neden "304" işaretini yapıyor?

Lamine Yamal her gol attığında kameralar onun bir başka kendine has alışkanlığını gözden kaçırmıyor. Futbolcu elleriyle "304" rakamını gösteriyor. Birçok kişi bunun sadece bir gol sevinci olduğunu düşünebilir. Ancak bu rakam Yamal için çok derin bir anlama sahip.

Mesele şu ki, "304", futbolcunun büyüdüğü İspanya'nın Mataro şehrindeki Rocafonda mahallesinin posta kodu olan 08304'ün son üç hanesidir. Yamal bu işaretle çocukluğunu, ilk adımlarını attığı mahallesini ve köklerini asla unutmadığını gösteriyor. Bununla "Nereden geldiğimi unutmadım" mesajını veriyor.

İlginç olan şu ki, 304 rakamı sadece gol sevincinde değil, spor ekipmanlarında da yer alıyor. Futbolcunun kramponlarında da bu numara yazılı. Ayrıca, 2026 Dünya Kupası sürecinde Yamal'ın boynunda "304" şeklinde bir kolye taşıması da taraftarların dikkatinden kaçmadı.

Futbolda taraftarlar genellikle atılan golleri ve kazanılan kupaları hatırlar. Ancak büyük futbolcuları diğerlerinden ayıran şey, değerleri, kökenlerine duydukları saygı ve kendilerine has sembolleridir.

Bugün 304 sıradan bir rakam değil. Lamine Yamal için çocukluk anılarının, onu büyük futbola taşıyan mahallesinin ve köklerine olan sadakatin simgesidir. Bu yüzden bu rakam, bugün tüm dünya taraftarları arasında Yamal'ın imzası haline gelmiştir.