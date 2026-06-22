iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor

Apple henüz iPhone 16 serisinin başarısını pekiştiremeden, ağlarda gelecek nesil cihazlar hakkında bilgiler yayılmaya başladı. Özellikle saygın insider Majin Bu, sayfasında iPhone 18 modelinin ilk kaliteli maket görüntüsünü paylaştı. Bu fotoğraf, yeni nesil akıllı telefonların dış görünüşünün önceki modellerden önemli ölçüde farklı olacağını gösteriyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Genellikle bu tür maketler, kılıf ve koruyucu cam üreticilerine önceden sunulur. Fotoğrafta gümüş renkli gövdeye sahip bir cihaz görülüyor; arka paneldeki büyük beyaz dikdörtgen ek ve üst kısımda yer alan çift kamera bloğu dikkat çekiyor. Bu tasarım, Apple'ın geleneksel olarak kullandığı kare şeklindeki kamera modüllerinden vazgeçebileceğine işaret ediyor.

Çıkış tarihi ve beklenen değişiklikler

MacRumors'un verilerine göre, iPhone 18 akıllı telefonun tanıtımı 2027 baharına kadar gerçekleşmeyebilir. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa, iPhone 17 serisi Apple tarihindeki en uzun süre boyunca —18 aydan fazla— ana standart model olarak kalacak. Bu da şirketin ürün yayınlama döngüsünde değişiklikler yaptığını gösteriyor.

Aynı zamanda TechDroider yayını da 2026'da beklenen iPhone serisi hakkında bilgiler paylaştı. Sızdırılan fotoğraflarda iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin yanı sıra, Apple markası altındaki ilk katlanabilir telefonun (foldable iPhone) maketi de görülebiliyor. Katlanabilir akıllı telefonun 2026 sonbaharında amiral gemileriyle birlikte sergileneceği bekleniyor.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, bu haberleri yayan Majin Bu daha önce de Apple ürünleri hakkında doğru tahminlerde bulunmuştu. iPad mini teknik özelliklerini, iPhone 12 renk gamını ve iPhone 15 modellerindeki bazı kusurları ilk açıklayanlardan biri olmuştu. Ayrıca, iPhone 16 maketlerini de resmi tanıtımdan çok önce doğru bir şekilde göstermişti.

Özbekistan'daki kullanıcılar için bu haberler, cihaz yenileme planlarını yaparken büyük önem taşıyor. Apple ürünlerinin ülkemizde yüksek prestije sahip olduğu göz önüne alındığında, tasarımdaki keskin değişikliklerin ve katlanabilir telefonun ortaya çıkışının piyasadaki talebi önemli ölçüde etkilemesi kaçınılmaz. Şu an için bu bilgiler resmi olarak onaylanmamış olsa da, insider'ların itibarı bu fotoğrafların ciddiye alınmasını sağlıyor.