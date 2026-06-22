iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor

·125·Teknoloji
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor

Apple henüz iPhone 16 serisinin başarısını pekiştiremeden, ağlarda gelecek nesil cihazlar hakkında bilgiler yayılmaya başladı. Özellikle saygın insider Majin Bu, sayfasında iPhone 18 modelinin ilk kaliteli maket görüntüsünü paylaştı. Bu fotoğraf, yeni nesil akıllı telefonların dış görünüşünün önceki modellerden önemli ölçüde farklı olacağını gösteriyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Genellikle bu tür maketler, kılıf ve koruyucu cam üreticilerine önceden sunulur. Fotoğrafta gümüş renkli gövdeye sahip bir cihaz görülüyor; arka paneldeki büyük beyaz dikdörtgen ek ve üst kısımda yer alan çift kamera bloğu dikkat çekiyor. Bu tasarım, Apple'ın geleneksel olarak kullandığı kare şeklindeki kamera modüllerinden vazgeçebileceğine işaret ediyor.

Çıkış tarihi ve beklenen değişiklikler

MacRumors'un verilerine göre, iPhone 18 akıllı telefonun tanıtımı 2027 baharına kadar gerçekleşmeyebilir. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa, iPhone 17 serisi Apple tarihindeki en uzun süre boyunca —18 aydan fazla— ana standart model olarak kalacak. Bu da şirketin ürün yayınlama döngüsünde değişiklikler yaptığını gösteriyor.

Aynı zamanda TechDroider yayını da 2026'da beklenen iPhone serisi hakkında bilgiler paylaştı. Sızdırılan fotoğraflarda iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin yanı sıra, Apple markası altındaki ilk katlanabilir telefonun (foldable iPhone) maketi de görülebiliyor. Katlanabilir akıllı telefonun 2026 sonbaharında amiral gemileriyle birlikte sergileneceği bekleniyor.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, bu haberleri yayan Majin Bu daha önce de Apple ürünleri hakkında doğru tahminlerde bulunmuştu. iPad mini teknik özelliklerini, iPhone 12 renk gamını ve iPhone 15 modellerindeki bazı kusurları ilk açıklayanlardan biri olmuştu. Ayrıca, iPhone 16 maketlerini de resmi tanıtımdan çok önce doğru bir şekilde göstermişti.

Özbekistan'daki kullanıcılar için bu haberler, cihaz yenileme planlarını yaparken büyük önem taşıyor. Apple ürünlerinin ülkemizde yüksek prestije sahip olduğu göz önüne alındığında, tasarımdaki keskin değişikliklerin ve katlanabilir telefonun ortaya çıkışının piyasadaki talebi önemli ölçüde etkilemesi kaçınılmaz. Şu an için bu bilgiler resmi olarak onaylanmamış olsa da, insider'ların itibarı bu fotoğrafların ciddiye alınmasını sağlıyor.

AppleiPhone 18Akıllı TelefonTeknolojiInsider
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Su neden teflonda damlacık oluşturur da camda yayılır: Bilim insanları ilk kez moleküler nedeni bulduSu neden teflonda damlacık oluşturur da camda yayılır: Bilim insanları ilk kez moleküler nedeni bulduBugün, 14:57Taşkent'te Geleceğin Teknolojisi: İnsansı Robotlar Fabrikası İnşası BaşladıTaşkent'te Geleceğin Teknolojisi: İnsansı Robotlar Fabrikası İnşası BaşladıBugün, 14:34Wildberries Yeni Bir Hizmet Başlattı: Artık Teknik Kurulum da MümkünWildberries Yeni Bir Hizmet Başlattı: Artık Teknik Kurulum da MümkünBugün, 13:25Sapphire RX 9070 XT Ekran Kartlarında Ciddi Sorun: Güç Kabloları EriyorSapphire RX 9070 XT Ekran Kartlarında Ciddi Sorun: Güç Kabloları EriyorBugün, 12:54Samsung ve OpenAI İş Birliği: 120 Bin'den Fazla Çalışan ChatGPT Enterprise Sistemine GeçiyorSamsung ve OpenAI İş Birliği: 120 Bin'den Fazla Çalışan ChatGPT Enterprise Sistemine GeçiyorBugün, 12:26Tesla, Terafab fabrikası için TSMC mühendislerini yüksek maaşlarla çekiyorTesla, Terafab fabrikası için TSMC mühendislerini yüksek maaşlarla çekiyorBugün, 11:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı