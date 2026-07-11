Dünya Kupası için 48 ülkenin birasını toplayan taraftar meşhur oldu

·59·Dünya
Dünya Kupası için 48 ülkenin birasını toplayan taraftar meşhur oldu

Futbol taraftarları Dünya Kupası'nı farklı şekillerde kutluyor. Ancak Londra'da yaşayan fanatik bir futbolsever, Gas Hall bu konuda özgün fikriyle birçok kişinin dikkatini çekti. Turnuvaya katılan 48 ülkenin her birinden bira topladı ve turnuvadan elenen her takımın şerefine o ülkenin birasını açıp içmeyi adet edindi. Bu konuda BBC Sport haber yaptı.

Gas Hall, her takım turnuvadan elendiğinde o ülkenin birasını açtığını söylüyor. Bunu, takımın turnuvadaki katılımını onurlandırmak ve aynı zamanda şampiyon olamadıkları için sembolik bir «kadeh kaldırma» olarak görüyor.

«Her takım elendiğinde o ülkenin birasını açıyorum. Bu, onların katılımını kutlamak ve şampiyonluğu kaçırmalarını kendilerine has bir şekilde kabul etmektir» dedi.

Taraftar, bu koleksiyonu oluşturmaya 2025 yılında başladı. Kısa sürede bazı ülkelerin biralarını bulmanın çok zor olduğunu anladı. Özellikle Irak'tan bira bulmak onun için oldukça zor oldu.

«Irak birası tam bir baş ağrısıydı. Sonunda Polonya'da yaşayan birinden satın aldım. Birkaç yıl önce Irak'a seyahat etmiş ve oradan hatıra olarak bir şişe bira getirmiş. Ona yaklaşık 30 sterlin ödedim» diyor Hall.

Koleksiyoner, bazı içecekleri sadece satın almakla kalmayıp takas yoluyla da elde etti. Örneğin, Finlandiya'daki bir koleksiyonere nadir İngiliz biraları vererek karşılığında Katar'ın Fizzin içeceğini aldı. Ayrıca başka bir koleksiyonere Panama birasını verip Suudi Arabistan'ın Moussy içeceği ile takas etti.

Katar ve Suudi Arabistan gibi alkollü içeceklerin yaygın olmadığı ülkeler için de kendine has bir çözüm buldu.

«Bu ülkelerde alkol tüketimi kısıtlı olduğu için arpa maltından yapılan alkolsüz malt içeceklerini seçtim. Bunlar o bölgelerde biraya en yakın ürün olarak kabul ediliyor» diye açıkladı.

Şimdilik Hall, koleksiyonundaki biraları turnuva sonuçlarına göre aşama aşama açıyor. Dünya Kupası sona erdiğinde, bir sonraki turnuva için de benzer yeni bir koleksiyon toplamayı planladığını söylüyor.

Gas Hall'un fikri sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Birçok futbol taraftarı, koleksiyonuna ve her ülkeyi kendine has bir şekilde onurlandırmasına olumlu tepkiler veriyor.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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