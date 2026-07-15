Avrupa'daki rekor sıcaklıkların asıl nedeni belli oldu

·5·Dünya
Avrupa'daki rekor sıcaklıkların asıl nedeni belli oldu

Avrupa'da gözlemlenen rekor düzeydeki sıcak havanın temel nedeninin çöl bölgelerinden gelen güçlü subtropikal antisiklonlar olduğu açıklandı. İklim bilimciler, bu sürecin son yıllarda keskin bir şekilde güçlendiğini ve birçok ülkede tarihi sıcaklık rekorlarının kırılmasına yol açtığını belirtiyor.

Camerino Üniversitesi'nden Profesör Massimiliano Fazzini'ye göre, Sahra Çölü ve İran platosundan hareket eden sıcak hava kütleleri 6-8 kilometre yüksekliğe kadar çıkıyor. Daha sonra dağ sıralarını aşarak aşağı inerken, hava sıkışması sonucu daha da ısınarak yeryüzündeki sıcaklığı keskin bir şekilde artırıyor.

Uzman, eskiden Batı Avrupa'da ağırlıklı olarak Atlantik Okyanusu'ndan gelen antisiklonların etkili olduğunu, ancak günümüzde çöllerden gelen subtropikal antisiklonların giderek daha aktif hale geldiğini söylüyor. Aynı zamanda, Orta Doğu'daki çöl bölgelerinin de hızla ısınması durumu daha da ağırlaştırıyor.

Bilim insanı, tam olarak bu faktörlerin Avrupa genelinde gözlemlenen güçlü sıcak hava dalgalarını tetiklediğini vurguluyor. Sıcak hava yeryüzüne indiğinde daha da ısınarak rekor seviyede sıcaklıklara neden oluyor.

Haziran ayında Avrupa'nın birçok ülkesinde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Ay sonunda ise birkaç ülkede mutlak sıcaklık rekorları kırıldı. Fransa, Birleşik Krallık, Hollanda ve İtalya'da en yüksek seviye olan 'kırmızı' alarm ilan edildi.

Şu anda İtalya topraklarına bir sonraki güçlü sıcak hava dalgası yaklaşıyor. Daha önce paylaşılan bilgilere göre, Avrupa genelinde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle 10 binden fazla insan hayatını kaybetti. Kurbanların çoğunun 65 yaş üstü vatandaşlar olduğu kaydedildi.

Doktorlar ve iklim uzmanları, anormal sıcaklıkların sadece güneş çarpmasına değil, aynı zamanda kalp-damar ve solunum yolu hastalıklarının şiddetlenmesine de neden olduğunu vurguluyor. Bu nedenle, özellikle yaşlıların tedbir kurallarına sıkı sıkıya uymaları tavsiye ediliyor.

Avrupaİklim DeğişikliğiSıcak Hava DalgasıMeteorolojiKüresel Isınma
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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