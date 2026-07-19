İki kız kardeş kiralık evdeki fotoğrafta kendilerini gördüler

ABD'nin Utah eyaletinde yaşayan iki kız kardeş Libby Birrell ve Aubrey Birrell, sosyal medyada beklenmedik bir olay nedeniyle popüler oldu. Airbnb aracılığıyla kiraladıkları evin duvarında asılı duran fotoğrafta kendi aile üyelerini gördüler. Başta bu durum onları derin bir şaşkınlığa uğratsa da, sonradan arkasındaki sır da ortaya çıktı.

Fox News Digital'e verdikleri röportajda kız kardeşler, bu olayı ilk gördüklerinde oldukça korktuklarını itiraf ettiler. Temmuz ayı başında dedelerinin 80. yaş gününü kutlamak için yaklaşık 30 akrabalarıyla birlikte Kaliforniya'nın San Diego şehri yakınlarındaki Oceanside bölgesinde bulunan kiralık eve gelmişlerdi.

Duvardaki çerçeveli sahil fotoğrafını görür görmez, içindeki insanların kendi aileleri olduğunu fark ettiler.

Aubrey Birrell, "Fotoğrafı görür görmez herkesi çağırdık. Herkes şaşkına döndü. Arkadaşlarımı görüntülü aradım çünkü onlar da ailemizi iyi tanır. Onlar da inanamadı," dedi.

Kendisinin belirttiğine göre, ilk gece bu durum nedeniyle kendilerini oldukça rahatsız hissettiler.

"Doğrusunu söylemek gerekirse biraz korktuk. 'Yoksa bizim geleceğimizi önceden mi biliyorlardı?' diye bir düşünce bile geçti. Bu çok garip ve gizemli göründü," diyor.

Daha sonra aile üyeleri ev sahibine fotoğraf hakkında sorular sordu. Anlaşıldığı üzere, evin iç tasarımını yapan fotoğrafçı, San Diego sahillerinde dron ile çekilen manzaraları sanat eseri olarak büyüterek tatil evlerine yerleştiriyormuş.

Yayılan fotoğrafta Aubrey'nin babası da fotoğrafa dikkatle bakarak, "Bu bana benziyor," diyor. Başta kızlar bu söze inanmıyor. Ancak daha sonra fotoğrafta gerçekten de babasının, Libby'nin ve erkek kardeşleri Brady'nin yaklaşık on yıl önceki görüntüsünün yer aldığını anlıyorlar.

Libby, "Bizde hala o deniz kıyafetleri var. Bu resimde gerçekten biz tasvir edilmişiz," diyor.

Kız kardeşlerin düşüncesine göre, söz konusu fotoğraf yaklaşık on yıl önce Mission Beach veya Imperial Beach sahilinde çekilmiş. O zamanlar erkek kardeşlerinin futbol turnuvası nedeniyle ailece seyahatteymişler.

Ancak olayın tüm sırları tam olarak çözülmüş değil. Yayılan fotoğrafın altında bazı kullanıcılar, aynı sahil fotoğrafını başka Airbnb evlerinde ve hatta Florida'daki bazı dairelerde de gördüklerini yazdılar. Bu bilgiler doğrulanmamış olsa da birçok kişide merak uyandırdı.

Sosyal medyadaki tartışmalar da farklı şekillerde ilerledi. Bazıları bu olayı korku filmi başlangıcına benzetirken, diğerleri kendilerinin de benzer durumlarla karşılaştıklarını belirttiler. Kimisi mağazadaki bir fotoğraf çerçevesinde, kimisi ise başka bir eyaletteki reklam broşüründe kendini gördüğünü yazdı.

Olaydan sonra ev sahibi, söz konusu sahil fotoğrafının bir kopyasını aileye hediye etmeyi bile teklif etti. Bugün ise Birrell kız kardeşler, bu beklenmedik olayı korkutucu değil, ilginç ve unutulmaz bir anı olarak hatırladıklarını söylüyorlar.