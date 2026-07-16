Messi'nin yıkadığı bebek artık ona karşı sahaya çıkıyor

·86·Dünya
Messi'nin yıkadığı bebek artık ona karşı sahaya çıkıyor

Arjantin ile İspanya arasındaki Dünya Kupası finali sadece iki güçlü takımın mücadelesi değil, aynı zamanda Lionel Messi ile Lamine Yamal arasındaki ilk resmi karşılaşma olarak da tarihe geçebilir. Ancak tanışmaları bugün değil, 19 yıl önce başladı.

2007 yılında, Messi henüz Barcelona'nın ana kadrosunda yerini sağlamlaştıran 20 yaşında bir futbolcuyken, Lamine Yamal sadece beş aylık bir bebekti. O gün Yamal'ın ailesi, Barcelona, UNICEF ve Sport gazetesi tarafından düzenlenen bir yarışmayı kazanarak futbolcularla fotoğraf çekimine katıldı. Şans eseri onlara Messi denk geldi.

Fotoğrafçı Joan Monfort tarafından çekilen karelerde, Messi'nin küçük Yamal'ı kucağına alıp yıkadığı görülüyor. Bu kareler 2024 yılında Yamal'ın babası tarafından sosyal medyada paylaşılarak tüm dünyanın dikkatini yeniden çekti.

Ebeveynler, köpükler içinde yıkanan bebeğe bakarak gülümsüyor.

Monfort, Messi'nin başta bebekle nasıl ilgileneceğini bilemediğini ancak kısa sürede duruma alıştığını söyledi. Bu olayı 'kaderin gerçek bir mucizesi' olarak nitelendirdi.

Bugün ise o beş aylık bebek, İspanya milli takımının liderlerinden biri haline geldi. 19 yaşına gelmeden Yamal 56 gol attı, La Liga, İspanya Kupası ve Euro 2024 şampiyonluklarını kazandı.

Böylece yaklaşık yirmi yıl önce bir fotoğraf çekiminde başlayan sıra dışı hikaye, şimdi Dünya Kupası finalinde yeni bir sayfa açabilir.

Lionel MessiLamine YamalFutbolBarcelonaDünya Kupası
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çiftçi dev sarımsak yetiştirerek rekor kırdıÇiftçi dev sarımsak yetiştirerek rekor kırdıBugün, 22:34Trump İran'a teşekkür etti: Amerikalı kadın neden serbest bırakıldı?Trump İran'a teşekkür etti: Amerikalı kadın neden serbest bırakıldı?Bugün, 22:22Ay'a götürülen SSCB bayrağı rekor fiyata satıldıAy'a götürülen SSCB bayrağı rekor fiyata satıldıBugün, 22:14Rusya ve Ukrayna asker cenazelerini yeniden takas ettiRusya ve Ukrayna asker cenazelerini yeniden takas ettiBugün, 22:02Ukrayna'da yeni başbakan: Koretskiy 289 milletvekilinin desteğini aldıUkrayna'da yeni başbakan: Koretskiy 289 milletvekilinin desteğini aldıBugün, 21:55Green Card'a 100 bin dolarlık engel: Trump yeni bir mali şart getirmeyi planlıyorGreen Card'a 100 bin dolarlık engel: Trump yeni bir mali şart getirmeyi planlıyorBugün, 21:49
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
Viralleşen oyuncak çocukları hastanelik ediyor
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı