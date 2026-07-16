Messi'nin yıkadığı bebek artık ona karşı sahaya çıkıyor

Arjantin ile İspanya arasındaki Dünya Kupası finali sadece iki güçlü takımın mücadelesi değil, aynı zamanda Lionel Messi ile Lamine Yamal arasındaki ilk resmi karşılaşma olarak da tarihe geçebilir. Ancak tanışmaları bugün değil, 19 yıl önce başladı.

2007 yılında, Messi henüz Barcelona'nın ana kadrosunda yerini sağlamlaştıran 20 yaşında bir futbolcuyken, Lamine Yamal sadece beş aylık bir bebekti. O gün Yamal'ın ailesi, Barcelona, UNICEF ve Sport gazetesi tarafından düzenlenen bir yarışmayı kazanarak futbolcularla fotoğraf çekimine katıldı. Şans eseri onlara Messi denk geldi.

Fotoğrafçı Joan Monfort tarafından çekilen karelerde, Messi'nin küçük Yamal'ı kucağına alıp yıkadığı görülüyor. Bu kareler 2024 yılında Yamal'ın babası tarafından sosyal medyada paylaşılarak tüm dünyanın dikkatini yeniden çekti.

Monfort, Messi'nin başta bebekle nasıl ilgileneceğini bilemediğini ancak kısa sürede duruma alıştığını söyledi. Bu olayı 'kaderin gerçek bir mucizesi' olarak nitelendirdi.

Bugün ise o beş aylık bebek, İspanya milli takımının liderlerinden biri haline geldi. 19 yaşına gelmeden Yamal 56 gol attı, La Liga, İspanya Kupası ve Euro 2024 şampiyonluklarını kazandı.

Böylece yaklaşık yirmi yıl önce bir fotoğraf çekiminde başlayan sıra dışı hikaye, şimdi Dünya Kupası finalinde yeni bir sayfa açabilir.