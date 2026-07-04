Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi

·1·Teknoloji
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi

Modern teknolojiler, insanlığın en hassas duyguları, özellikle de ayrılık acısıyla başa çıkmanın yeni yöntemlerini sunuyor. Colorado Üniversitesi (Boulder) araştırmacılarının gerçekleştirdiği yeni bir deney, insanların vefat eden yakınlarının yapay zeka (YZ) tarafından oluşturulan dijital kopyalarıyla iletişim kurmayı yalnızca olumlu karşılamakla kalmadığını, aynı zamanda bu sürecin güçlü bir duygusal bağ oluşturduğunu gösterdi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Araştırmaya 22 yaşından 50 yaşına kadar olan 16 gönüllü katıldı. Her biri yakın bir akrabasını veya arkadaşını kaybetmiş kişilerdi. Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen oturumlarda, büyük dil modelleri (LLM) yardımıyla merhumların anıları temel alınarak gerçek zamanlı olarak "dijital rekonstrüksiyonları" oluşturuldu. Bu teknoloji ixbt.com yayınında "üretilen hayaletler" olarak tanımlandı.

Birinci tekil şahıs dilinde konuşmanın önemi

Deney sırasında katılımcılar iki farklı iletişim yöntemini denedi. İlk seçenekte yapay zeka merhum adına, yani birinci tekil şahısta konuştu (örneğin, "Sahile gittiğimizi hatırlıyorum"). İkinci seçenekte ise üçüncü tekil şahıs dilinde bilgi verildi ("O sahile gitmeyi severdi"). Sonuçlar, insanların merhumun kendisiyle konuşuyormuş gibi hissetmeyi tercih ettiğini ve birinci tekil şahıs dilinin daha fazla duygusal etki yarattığını gösterdi.

İlginç olan şu ki, kullanıcılar yapay zekanın yaptığı bazı olgusal hataları görmezden gelmeye istekliydiler. Ancak dilin kendine özgü yönleri ve sevgi sözcüklerindeki hatalar anında olumsuz tepkiye neden oldu. Örneğin, katılımcılardan biri YZ'nin ona merhuma özgü olmayan bir şekilde hitap ettiğinde iletişimi hemen durdurdu. Bu, insanlar için olgulardan ziyade merhumun kendine özgü konuşma tarzının daha önemli olduğunu gösteriyor.

Dijital kopyalar ve gelecekteki riskler

Şu anda Project December ve HereAfterAI gibi ticari servisler, vefat eden insanların dijital kopyalarını oluşturma hizmeti sunuyor. Bu teknolojiler yas tutan insanlara teselli verebilse de, araştırma katılımcıları ciddi endişeler de dile getirdiler. Onlara göre, bu tür sistemler insanlarda güçlü ruhsal bağ ve bağımlılık yaratabilir.

Araştırmacı grubu şu anda ruh sağlığı uzmanlarıyla işbirliği içinde yeni bir aşama başlattı. Bundan amaç, bu tür "dijital hayaletlerin" insan psikolojisi üzerindeki uzun vadeli etkilerini ve terapötik potansiyelini incelemektir. Bu, yapay zekanın yalnızca bilgi veren bir araç değil, aynı zamanda sosyal ve duygusal bağları simüle eden yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor.

Özbekistan koşullarında da bu tür teknolojilerin gelecekte etik ve dini açıdan büyük tartışmalara neden olması kaçınılmaz. Yine de, küresel teknolojik eğilimler insan ve makine arasındaki iletişim sınırlarının giderek ortadan kalktığını doğruluyor.

Yapay ZekaTeknolojiAraştırmaPsikolojiDijital Dünya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Motorola, dünya çapında ücretsiz mobil internet sunan Global Connect hizmetini başlattıMotorola, dünya çapında ücretsiz mobil internet sunan Global Connect hizmetini başlattıBugün, 03:50Bilim insanları güneş ışığıyla hidrojen elde etmede rekor kırdıBilim insanları güneş ışığıyla hidrojen elde etmede rekor kırdıBugün, 02:50Yapay Zeka İnsanların Yerini Alamadı: Şirketler Çalışanlarını Geri ÇağırıyorYapay Zeka İnsanların Yerini Alamadı: Şirketler Çalışanlarını Geri ÇağırıyorBugün, 02:29Yapay zekâ dünyasının yeni dili: 2024'te bilmeniz gereken temel terimlerYapay zekâ dünyasının yeni dili: 2024'te bilmeniz gereken temel terimlerBugün, 02:23ABD'de 2G Ağları Dönemi Tamamen Sona Eriyor: T-Mobile Son İstasyonları KapatıyorABD'de 2G Ağları Dönemi Tamamen Sona Eriyor: T-Mobile Son İstasyonları KapatıyorBugün, 01:57NASA, uzaydaki en eski teleskoplardan biri olan Swift'i kurtarma operasyonuna başladıNASA, uzaydaki en eski teleskoplardan biri olan Swift'i kurtarma operasyonuna başladıBugün, 01:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı