Rusya'da iş jetleri için yeni havacılık motoru geliştiriliyor

·41·Teknoloji
Rusya'da iş jetleri için yeni havacılık motoru geliştiriliyor

Rusya'nın "Rostec" devlet korporasyonu, gelecekte 10 ton itiş gücüne sahip yeni bir havacılık motoru yaratmayı planlıyor. Bu güç ünitesi öncelikle iş havacılığı uçakları için tasarlanacak. Konuyla ilgili olarak korporasyonun başkanı Sergey Çemezov bilgi verdi. Ixbt.com haberi veriyor.

Üst düzey yöneticinin sözlerine göre, yeni motor projesi PD-8 temelinde şekillendirilebilir. Bununla birlikte, Çemezov bu motor temelinde bir çözüm ailesi yaratma imkanı olduğunu vurguladı. Görevlere bağlı olarak, itiş gücünün %25–30 artırılması veya %20 azaltılması öngörülüyor.

Hatırlatalım, yakın zamanda "Superjet" uçakları için tasarlanan PD-8 motoru resmi tip sertifikasını almıştı. Bu da projenin teknik olarak hazır olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, Rusya'nın yeni bölgesel yolcu uçağı Il-114-300 de tip sertifikasına sahip oldu. Artık bu uçağın seri üretimine izin veriliyor ve yerel havacılık rotalarında hizmet vermesi bekleniyor.

RostecHavacılıkPD-8TeknolojiUçak
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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