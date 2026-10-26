Çinli mühendis “Green Goblin” tarzı uçan kaykayı havada test etti (video)

Hollywood'un ünlü «Örümcek Adam» filmindeki süper kötü karakter — Green Goblin'in efsanevi uçan cihazı gerçek hayatta vücut buldu. 26 yaşındaki Çinli mucit Sun Xinyu bilim kurgu filmlerinden ilham alarak havada hareket edebilen gerçek bir uçan kaykay yarattı ve başarıyla test etti.

Sosyal medya ve teknoloji meraklılarının dikkatini çeken bu proje, bir mühendislik buluşu olarak kısa sürede büyük ilgi gördü.

10 motor ve 300 metrelik uçuş: Cihaz nasıl çalışıyor?

Genç mucidin fantastik bir fikirden hazır bir prototipe giden yolu bir dizi ilginç detayı içeriyor:

İki aylık emeğin sonucu: Sun Xinyu, karmaşık mühendislik çözümleri gerektiren bu uçan cihazı tasarlamak ve monte etmek için sadece iki ay zaman harcadı;

10 elektrikli motorun gücü: Uçuşu ve dengeyi sağlamak amacıyla tahtanın tabanına aynı anda 10 adet güçlü elektrikli motor yerleştirildi ve bunlar mucidi havaya kaldırmak için yeterli itiş gücünü sağlıyor;

İlk test sonucu: Uygulamalı uçuş sırasında genç mühendis açık havada iki dakika içinde 300 metreden fazla mesafeyi havada kat etmeyi başardı.

Ana engel: Güvenlik ve denge sorunu

Cihaz havada dengeli bir şekilde hareket edebilse de, onu yaygınlaştırmak ve günlük bir ulaşım aracına dönüştürmek için daha çok zaman gerekiyor: