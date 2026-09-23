Yapay zeka robot yaratabilir mi: Yeni bir test deneniyor

·3·Teknoloji
Yapay zeka robot yaratabilir mi: Yeni bir test deneniyor

Harvard Üniversitesi ve Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, yapay zeka ajanlarının mühendislik görevlerini yerine getirme yeteneğini değerlendiren RLE-Bench adlı açık bir test sistemi sundu. ixbt.com'a göre, bu platform modern sinir ağlarının sadece kontrol algoritmalarını öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda tüm robotik sistemlerini tasarlama potansiyelini test etmek için tasarlanmıştır ve sektörün gelişimi için önemli bir adımdır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde mevcut olan birçok test esas olarak hazır kontrol algoritmalarını eğitmeye odaklanırken, RLE-Bench tüm döngüyü kapsar. Burada yazılım, sensörlerden gelen verilerin işlenmesi, donanım bileşenleri ve arayüzlerin tasarımı birlikte test edilir.

Dört ana yönde karmaşık görevler

Yeni test paketi, 4 ana yönde toplam 48 görevi içerir. Yapay zeka ajanının yazılım kodunun sensörler, motorlar ve mekanik ünitelerle nasıl etkileşime girdiğini derinlemesine anlaması gerekir. Ayrıca, algılama algoritmaları geliştirmesi, sensör verilerini analiz etmesi ve gelecekte robot bileşenlerini bizzat tasarlaması beklenmektedir.

Tüm görevler özel bir simülasyon ortamında gerçekleştirilir. Yapay zeka ajanı bağımsız olarak kod yazar, çözümü çalıştırır, sonucu derinlemesine analiz eder ve gerektiğinde düzeltmeler yapar. Görevler, ağırlık, tork, denge ve yapı geometrisi gibi gerçek mühendislik kısıtlamaları dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Gerçek mühendislik kısıtlamaları ve test süreci

Uygulamada tasarım süreci ciddi zorluklarla ilişkilidir. Örneğin, görevlerden birinde yapay zekanın, farklı yükseklikteki raflardan nesneleri alıp getiren birden fazla manipülatörü taşıyabilen hareketli bir platform tasarlaması gerekir. Dijital ortamda yapı mükemmel görünse de, gerçek hayatta dengesiz olup devrilebilir.

Bu nedenle, Harvard profesörü Na Li ve Teknoloji Enstitüsü doçenti Bo Day liderliğindeki araştırmacılar, bu sürümü ilk adım olarak değerlendiriyor. Gelecekte, robotik uzmanlarının gerçek mühendislik sorunlarına dayanarak RLE-Bench 2.0 paketini daha da genişletmeleri planlanıyor.

Uzmanlar, yeni testin hazır robotların iş kalitesini değil, özellikle yapay zekanın mühendislik düşüncesini değerlendirdiğini belirtiyor. Bu nedenle, Çin'de düzenlenen "Dünya İnsansı Robot Oyunları" gibi fiziksel makine yarışmalarıyla doğrudan kıyaslanamaz: ilk durumda yapay zekanın zihinsel yetenekleri test edilirken, ikincisinde hazır teknolojinin fiziksel koşullardaki performansı incelenir.

Yapay ZekaRobotikMühendislikHarvard ÜniversitesiTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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