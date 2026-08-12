Çin’de dünyanın en büyük hidro türbin rotoru kuruldu

Çin’de inşa edilen Chjala hidroelektrik santralinde dünyanın en büyük hidro türbin rotorunun kurulum çalışmaları başarıyla tamamlandı. ixbt.com’a göre bu proje, darbeli hidroagregatların kullanıldığı dünyanın en karmaşık mühendislik komplekslerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Kurulan dev rotorun çapı 9,285 metre, yüksekliği 3,487 metre olurken toplam ağırlığı tam 840 tona ulaşıyor. Uzmanların karşılaştırmasına göre bu değer, yaklaşık 560 binek otomobilin ağırlığına eşit.

Zorlu dağ koşullarında mühendislik çözümleri

Bu hidroelektrik santral, deniz seviyesinden yaklaşık 3000 metre yükseklikteki bir dağ vadisinde inşa ediliyor. Aşırı soğuk hava, oksijen eksikliği ve sınırlı alan nedeniyle büyük parçaların tamamen monte edilmiş hâlde taşınması mümkün olmadı.

Bu nedenle mühendisler karmaşık bir lojistik yöntemi uyguladı: Parçalar bölümlere ayrılarak platoya taşındı ve doğrudan inşaat sahasında monte edilip kaynaklandı. Rotorun kurulumu sırasında milimetre hassasiyeti gerekiyordu; çünkü en küçük sapma bile gelecekte ekipmanda güçlü titreşimlere yol açabilirdi.

Projenin kapasitesi ve ekolojik önemi

Chjala HES’i, Çin’in Tibet’ten elektrik enerjisi iletimine yönelik büyük programının önemli bir dayanak tesisi olacak. Santrale her biri 500 MW gücünde iki darbeli hidroagregat kurulacak. Bu, ülkede ilk kez kullanılan bu sınıftaki bir ekipman olacak.

Geleneksel hidro türbinlerin aksine darbeli üniteler, çok büyük yükseklik farklarında çalışmak üzere tasarlanır. Chjala santralinde hesaplanan su basıncı 671 metreye kadar ulaşırken su akışı doğrudan çarkı etkiliyor.

Santral tam kapasiteyle devreye alındığında yılda yaklaşık 4 milyar kW·soat elektrik enerjisi üretme kapasitesine sahip olacak. Bu da her yıl yaklaşık 1,3 milyon ton standart kömür tasarrufu sağlayacak ve atmosfere 3,42 milyon ton karbon dioksit salınmasını önleyecek.