NASA Personel Kriziyle Karşı Karşıya: Ajansın Her Beş Çalışanından Biri İstifa Etti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), son bir yılda benzeri görülmemiş bir personel sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. ABD Sayıştayının (GAO) yeni raporuna göre, ajans personelinin yaklaşık yüzde 22'si erken emeklilik ve diğer nedenlerle işten ayrıldı. Bu durum, uzay araştırmaları kapsamında yürütülen 36 büyük projeden 25'ini doğrudan olumsuz etkiliyor. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Uzmanlara göre, mevcut kadro NASA'nın önündeki devasa görevleri yerine getirmek için yeterli değil. En çok zarar gören projeler arasında Orion insanlı uzay aracı ve Space Launch System (SLS) süper ağır roketi yer alıyor. Orion projesi personelinin yüzde 10'unu, SLS programı ise uzmanlarının yaklaşık yüzde 20'sini kaybetti. Bu durum, Ay'a dönüş amaçlı Artemis misyonunun geleceğine dair endişeleri artırıyor.

Goddard Merkezindeki Ağır Durum

Personel ayrılışları açısından en vahim durum Goddard Uzay Uçuşları Merkezinde kaydedildi; burada çalışanların yüzde 34'ü işten ayrıldı. Sonuç olarak Venüs gezegenini incelemeyi amaçlayan DAVINCI misyonu en önemli uzmanlarını kaybetti. Şu anda bu misyonun hazırlık çalışmalarının bir kısmı yeniden gözden geçiriliyor.

Şimdilik personel sorunu projelerin nihai tarihlerini ciddi şekilde etkilemedi. GAO verilerine göre sadece iki projede süre bir ay gecikti, IMAP misyonu ise hatta planlanandan üç ay önce fırlatıldı. Ancak finansal maliyetler keskin bir şekilde artıyor: büyük programlardaki ek harcamalar 478,2 milyon dolara ulaştı. Bu fonun ana kısmı doğrudan SLS Block 1B ve Orion projelerine denk geliyor.

Gelecekteki Riskler ve Yeni Strateji

NASA Personel Dairesi havacılık ve uzay, mekanik, elektrik ve bilgisayar mühendisliği ile bilgi teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında uzman eksikliği yaşandığını kabul etti. Örneğin, personel kıtlığı nedeniyle Psyche misyonu zamanında fırlatılamamış ve bu da ek 132 milyon dolarlık maliyete sebep olmuştu.

Durumu düzeltmek için ajans bir dizi önlem planlıyor. Özellikle yüklenici kuruluş çalışanlarını daimi kadroya geçirmek ve teknik uzmanları geçici olarak işe çekmek amacıyla NASA Force programının başlatılması öngörülüyor. Ancak nihai personel stratejisi henüz onaylanmadı.

Bu planların hayata geçmesi büyük ölçüde ABD Kongresinde tartışılan 2027 bütçesine bağlı. Eğer finansman konusu olumlu çözülmezse, uzay ajansı sadece yeni projeler başlatmakta değil, mevcut olanları tamamlamakta da ciddi engellerle karşılaşabilir.