NASA Personel Kriziyle Karşı Karşıya: Ajansın Her Beş Çalışanından Biri İstifa Etti

·48·Teknoloji
NASA Personel Kriziyle Karşı Karşıya: Ajansın Her Beş Çalışanından Biri İstifa Etti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), son bir yılda benzeri görülmemiş bir personel sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. ABD Sayıştayının (GAO) yeni raporuna göre, ajans personelinin yaklaşık yüzde 22'si erken emeklilik ve diğer nedenlerle işten ayrıldı. Bu durum, uzay araştırmaları kapsamında yürütülen 36 büyük projeden 25'ini doğrudan olumsuz etkiliyor. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Uzmanlara göre, mevcut kadro NASA'nın önündeki devasa görevleri yerine getirmek için yeterli değil. En çok zarar gören projeler arasında Orion insanlı uzay aracı ve Space Launch System (SLS) süper ağır roketi yer alıyor. Orion projesi personelinin yüzde 10'unu, SLS programı ise uzmanlarının yaklaşık yüzde 20'sini kaybetti. Bu durum, Ay'a dönüş amaçlı Artemis misyonunun geleceğine dair endişeleri artırıyor.

Goddard Merkezindeki Ağır Durum

Personel ayrılışları açısından en vahim durum Goddard Uzay Uçuşları Merkezinde kaydedildi; burada çalışanların yüzde 34'ü işten ayrıldı. Sonuç olarak Venüs gezegenini incelemeyi amaçlayan DAVINCI misyonu en önemli uzmanlarını kaybetti. Şu anda bu misyonun hazırlık çalışmalarının bir kısmı yeniden gözden geçiriliyor.

Şimdilik personel sorunu projelerin nihai tarihlerini ciddi şekilde etkilemedi. GAO verilerine göre sadece iki projede süre bir ay gecikti, IMAP misyonu ise hatta planlanandan üç ay önce fırlatıldı. Ancak finansal maliyetler keskin bir şekilde artıyor: büyük programlardaki ek harcamalar 478,2 milyon dolara ulaştı. Bu fonun ana kısmı doğrudan SLS Block 1B ve Orion projelerine denk geliyor.

Gelecekteki Riskler ve Yeni Strateji

NASA Personel Dairesi havacılık ve uzay, mekanik, elektrik ve bilgisayar mühendisliği ile bilgi teknolojileri ve siber güvenlik alanlarında uzman eksikliği yaşandığını kabul etti. Örneğin, personel kıtlığı nedeniyle Psyche misyonu zamanında fırlatılamamış ve bu da ek 132 milyon dolarlık maliyete sebep olmuştu.

Durumu düzeltmek için ajans bir dizi önlem planlıyor. Özellikle yüklenici kuruluş çalışanlarını daimi kadroya geçirmek ve teknik uzmanları geçici olarak işe çekmek amacıyla NASA Force programının başlatılması öngörülüyor. Ancak nihai personel stratejisi henüz onaylanmadı.

Bu planların hayata geçmesi büyük ölçüde ABD Kongresinde tartışılan 2027 bütçesine bağlı. Eğer finansman konusu olumlu çözülmezse, uzay ajansı sadece yeni projeler başlatmakta değil, mevcut olanları tamamlamakta da ciddi engellerle karşılaşabilir.

NASAUzayTeknolojiABDMühendislik
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Nesne Olarak Okyanuslar: Bilim İnsanları Oksijen Eksikliğini Temel Tehditler Arasına Eklemek İstiyorNesne Olarak Okyanuslar: Bilim İnsanları Oksijen Eksikliğini Temel Tehditler Arasına Eklemek İstiyorBugün, 03:21Apple ilk akıllı gözlüklerinin tanıtımını ertelediApple ilk akıllı gözlüklerinin tanıtımını ertelediBugün, 02:22OpenAI, Beyaz Saray'a Yeni Nesil Yapay Zeka Modelini TanıtacakOpenAI, Beyaz Saray'a Yeni Nesil Yapay Zeka Modelini TanıtacakBugün, 01:23Canon Üç Yeni Kamerayı Kaydetti: Neler BiliniyorCanon Üç Yeni Kamerayı Kaydetti: Neler BiliniyorBugün, 00:59Çin'in Yapay Zeka Modelleri Çevresindeki Panik: ABD Teknoloji Pazarı Ne DiyorÇin'in Yapay Zeka Modelleri Çevresindeki Panik: ABD Teknoloji Pazarı Ne DiyorBugün, 00:52Minecraft Gereksinimleri 17 Yıldır İlk Kez Keskin Şekilde ArttırıldıMinecraft Gereksinimleri 17 Yıldır İlk Kez Keskin Şekilde ArttırıldıBugün, 00:23
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim