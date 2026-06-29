Yapay Zeka Beklenen Sonucu Vermedi: Ford Deneyimli Mühendisleri Geri Çağırdı

ABD'li otomotiv devi Ford, yapay zeka ve otomasyon sistemlerine aşırı güvenmenin beklenen verimi sağlamadığını kabul etti. Şirket, teknolojik süreçlerdeki eksiklikleri gidermek ve ürün kalitesini artırmak amacıyla, aralarında eski çalışanların da bulunduğu 350 deneyimli mühendisi yeniden işe aldı. Techcrunch.com haberine göre belirtiliyor.

Bloomberg'in haberine göre, Ford Operasyon Direktörü Kumar Galhotra gazetecilerle yaptığı görüşmede, otomatik kalite kontrol sistemlerinin beklenen sonuçları vermediğini vurguladı. Bu nedenle şirket, "teknik uzmanları geri getirmeye" karar verdi. Bu uzmanlar, yedek parçalar henüz fabrika bandına ulaşmadan hataları tespit etmekle görevlendirilecek.

Teknoloji ve İnsan Deneyimi Dengesi

Ford Otomotiv Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı Charles Poon'a göre, şirket yapay zekaya karşı hatalı bir yaklaşım sergiledi. Poon, "Sadece yapay zekayı devreye alarak ve tasarım gereksinimlerini girerek yüksek kaliteli bir ürün elde edebileceğimizi sanma hatasına düştük" dedi.

Şunu belirtmek gerekir ki, Ford yapay zeka planlarından tamamen vazgeçmiyor. Aksine, "gray beard" (ak sakallılar) olarak adlandırılan deneyimli mühendisler, genç çalışanları eğitmek ve yapay zeka araçlarını yeniden programlamak için görevlendirildi. Bu adım, teknolojiyi insan deneyimiyle zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Bu stratejik değişiklik şimdiden meyvelerini vermeye başladı. Ford uzmanlarının hesaplamalarına göre, deneyimli mühendislerin dönüşü bu yıl maliyetlerin 1 milyar dolar azaltılmasını sağlayacak. Kalite kontrolünün güçlendirilmesi, araç onarım ve garanti hizmeti maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek.

Ek bilgi olarak, Ford markası bu hafta açıklanan JD Power Initial Quality Survey sıralamasında ana otomobil markaları arasında üst sıralarda yer aldı. Bu durum, şirketin kaliteye verdiği önemin ve insan faktörüne geri dönüşünün doğru bir karar olduğunu gösteriyor. Özbekistan pazarında da Ford araçları kendine yer edinmiş durumda ve bu tür küresel değişikliklerin markanın güvenilirliğini daha da artırması bekleniyor.