Yeni Zelanda'deki dört mühendislik öğrencisi olağanüstü bir sonuca imza attı. 4×4×4 boyutlarındaki Rubik küpünü sadece 9,806 saniyede çözebilen bir robot geliştirdiler.

Cihaz, karmaşık kombinasyonları insandan çok daha hızlı gerçekleştirmek üzere tasarlandı. Robotun bu başarısı, onu geliştiren öğrencilerin mühendislik becerilerini ve teknik çözümlerinin etkinliğini kanıtladı.

Ancak bu sonuç henüz resmi bir rekor olarak kaydedilmedi. Yine de proje, teknoloji ve robotik alanındaki heyecan verici gelişmelerden biri haline geldi.