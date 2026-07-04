AMD Threadripper'in ısısı 19. yüzyıldan kalma Stirling motorunu çalıştırdı

·36·Teknoloji
AMD Threadripper'in ısısı 19. yüzyıldan kalma Stirling motorunu çalıştırdı

Modern yüksek performanslı işlemciler yalnızca karmaşık hesaplamalar yapmakla değil, aynı zamanda önemli miktarda ısı enerjisi açığa çıkarmasıyla da bilinir. Microsoft'un eski mühendisi ve Windows sistem geliştiricilerinden biri olan Dave W. Plummer, bu ısıyı beklenmedik bir amaç için kullanmaya karar verdi. 32 çekirdekli AMD Threadripper 3970X işlemcisine dayanan sistemin açığa çıkardığı ısı yardımıyla 19. yüzyılda icat edilen Stirling motorunu çalıştırdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yapılan deney sırasında minyatür bir Stirling motoru, sistem kartının chipset kısmına yerleştirildi. Bu cihaz, bilgisayarın çalışması sonucunda oluşan ısıyı mekanik enerjiye dönüştürme özelliğine sahiptir. Sistem ısındıkça cihaz ısı enerjisini alarak pistonu hareket ettirir ve volanı döndürmeye başlar. Bu süreç, modern teknoloji ile iki yüzyıllık bir mühendislik fikrinin kendine has bir uyumunu sergiledi.

Stirling motoru: Tarih ve modernlik

Stirling motoru ilk kez 1816'da patentlendi ve dıştan yanmalı motorlar sınıfına girer. Günümüzde bu teknoloji bazı enerji ve sanayi cihazlarında kullanılsa da, günlük hayatta çoğunlukla fiziksel süreçleri gösteren bir eğitim aracı olarak hizmet verir. Plummer'ın yayınladığı videoda, önce volanı eliyle döndürdüğü ve ardından motorun yalnızca bilgisayardan çıkan ısı sayesinde bağımsız olarak dönmeye devam ettiği görülebiliyor.

ixbt.com'a göre, bu tür minyatür motor modelleri Amazon gibi satış platformalarından yaklaşık 40 dolar civarında satın alınabilir. Bunlar o kadar hassastır ki, bir fincan sıcak kahve veya insan avucundan çıkan sıcaklıkla bile çalışabilir. AMD Threadripper gibi güçlü işlemciler ise bu tür cihazlar için yeterli düzeyde kararlı bir ısı kaynağı olarak hizmet verir.

Mühendislik deneyi ve pratik önem

Belirtmek gerekir ki, bu deney bilgisayarı soğutmanın yeni bir yöntemi olarak değil, daha çok ilginç bir bilimsel gösteri olarak yapılmıştır. Dave Plummer, işlemci sıcaklığının ne kadar düştüğü veya bu cihazın sistem performansını nasıl etkilediği hakkında kesin rakamlar vermemiştir. Buna rağmen, bu durum bilgisayar ekipmanlarından çıkan fazla enerjinin geri dönüştürülmesi konusuna dikkat çekmektedir.

Günümüzde veri işleme merkezleri ve güçlü sunucuların açığa çıkardığı ısıyı binaları ısıtmak veya suyu ısıtmak için yönlendirmeye yönelik çeşitli projeler mevcuttur. Plummer'ın deneyi, ısı enerjisinin mekanik harekete dönüştürülmesinin en basit ve görsel biçimini gösterdi. Bu tür yaklaşımlar gelecekte elektronik cihazların enerji verimliliğini artırmada yeni fikirlere ilham verebilir.

AMDThreadripperStirling MotoruTeknolojiMühendislik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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