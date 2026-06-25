Yapay Zeka Mühendisleri İşsiz mi Bırakacak: Yeni Araştırma Beklenmedik Sonuçlar Gösterdi

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Yapay Zeka Mühendisleri İşsiz mi Bırakacak: Yeni Araştırma Beklenmedik Sonuçlar Gösterdi

Son zamanlarda yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla gelişmesi, birçok meslek sahibi, özellikle de yazılımcılar arasında ciddi endişelere yol açıyor. Birçok kişi, AI'nın kod yazmayı öğrenerek mühendislerin yerini alacağını öngörmüştü. Ancak son istatistiksel veriler, bu tahminlerin pratikte karşılık bulmadığını, aksine mühendislik mesleğinin tüm sektörler arasında en dayanıklı olanı olduğunu gösteriyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

SignalFire risk sermayesi şirketi tarafından yürütülen kapsamlı bir araştırma, 2025 yılında mühendislik alanındaki işe alım oranlarının diğer sektörlere kıyasla çok daha istikrarlı kaldığını ortaya koyuyor. Araştırmacılar, 80 milyondan fazla şirketteki milyonlarca çalışanın kariyer yolunu analiz ederek beklenmedik bir sonuca vardılar: AI mühendisleri dışlamıyor, aksine onlara olan talebi daha da artırıyor.

Büyük teknoloji şirketlerindeki durum

Dev teknoloji şirketlerinde genel işe alım hacmi 2019'a göre yüzde 25 azalmış olsa da, mühendislik pozisyonları için bu oran sadece yüzde 11'de kaldı. SignalFire verilerine göre, Alphabet, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, NVIDIA ve Tesla gibi dünyanın en büyük 12 teknoloji şirketi (Tech Majors) bünyesinde 2025 yılında işe alınan personelin yüzde 55'ini mühendisler oluşturdu.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, 2019 yılında bu oran yüzde 46 idi. Bu durum, şirketlerin ekonomik zorluklar ve kadro daraltma dönemlerinde bile özellikle teknik uzmanları korumaya ve yenilerini çekmeye daha fazla önem verdiğini gösteriyor. Startup projelerinde ise durum daha da olumlu; yeni kurulan şirketler 2019'a göre yüzde 7 daha fazla mühendis istihdam etti.

Tahminler neden gerçekleşmedi?

Challenger, Gray & Christmas danışmanlık firması, Mayıs ayındaki işten çıkarmaların temel nedeni olarak AI'yı göstermişti. Teorik olarak, AI araçları kod yazma sürecini hızlandırdığı için, bir mühendisin eskiden birkaç kişinin yaptığı işi yapabilmesi gerekiyordu. Ancak pratikte bu teknolojiler, insan emeğinin yerini almaktan ziyade, daha karmaşık görevleri çözmek için ek bir araca dönüştü.

SignalFire araştırma bölümü başkanı Asher Bantock, eğer AI gerçekten mühendislerin yerini alabilseydi, mevcut daralma döneminde ilk olarak mühendislik kadrolarının keskin bir şekilde azalması gerektiğini belirtti. Ancak rakamlar bunun aksini kanıtlıyor. Şu anda mühendis sayısı, diğer tüm fonksiyonel alanlara göre daha hızlı büyüyor.

Yapay zeka alanındaki lider şirketlerden biri olan Anthropic'in CEO'su Dario Amodei, geçen yıl AI'nın beş yıl içinde beyaz yakalı işlerin yarısını yok edebileceği konusunda uyarıda bulunmuş olsa da, şirketin ekonomi bölümü başkanı Peter McCrory, şu an için iş gücü piyasasında AI'nın olumsuz etkisinin hissedilmediğini kabul etti. Özbekistan pazarında da yüksek nitelikli yazılımcılara olan talebin sürmesi, bu küresel trendin bir parçasıdır.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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