Cizzak bölgesindeki okullardan birinde bir öğretmen, 8. sınıf öğrencisine şiddet uygulayarak başından yaraladı. Olay, Şeref Reşidov ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, eğitimci öğrencinin başına işaret çubuğuyla vurdu. Bölge Eğitim ve Bilim Müdürlüğü olayla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Olayın ardından öğretmenle yapılan iş sözleşmesi aynı gün feshedildi. Ayrıca okul müdürüne de disiplin cezası verilerek, ortalama aylık maaşının yüzde 30'u oranında para cezası kesildi.

Müdürlük, eğitim kurumlarında öğrencilerin haklarını, onurunu ve haysiyetini korumanın önemli bir görev olduğunu vurguladı. Ayrıca çocuklara yönelik her türlü fiziksel veya psikolojik baskının kabul edilemez olduğu ve bu tür durumların kesinlikle kınandığı belirtildi.