Shandong eyaletinin Binzhou şehrinde gerçekleştirilen uçuş 16 dakika 38 saniye sürdü. Bu süre zarfında uçak 60,4 kilometre mesafe kat etti. Yer hazırlıkları ve diğer operasyonlarla birlikte test süreci toplam 57 dakika 46 saniye sürdü. Üretici firma, uçağın istikrarlı bir şekilde çalıştığını ve tüm test verilerinin beklenen sonuçlarla uyumlu olduğunu belirtti.

Çinli COMAC şirketi tarafından geliştirilen CE-25A elektrikli uçak, 14 Kasım'da ilk kez mürettebatlı olarak havalandı. Test uçuşu sırasında uçakta iki pilot ve bir test mühendisi bulunuyordu. Bu bilgi China Daily tarafından paylaşıldı.

CE-25A, Çin'de geliştirilen ilk elektrikli ticari uçak olup, temel olarak şehirler arası kısa mesafeli uçuşlar için tasarlanmıştır. 19 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan uçağın maksimum kalkış ağırlığı 10 tondur. Uçak saatte 300 kilometre hıza ulaşabiliyor, 2.400 metre irtifada uçabiliyor ve tek şarjla 400 kilometreye kadar mesafe katedebiliyor.

Uçağın her kanadında beşer adet olmak üzere toplam 10 adet elektrikli fan motoru bulunmaktadır. Proje; COMAC, batarya üreticisi CATL, Şanghay Ulaştırma Üniversitesi ve diğer ortakların katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

CE-25A, ilk mürettebatlı uçuşundan önce de testlerden geçmiştir. Uçak, 2 Şubat 2026'da ilk kez pilotsuz otonom uçuşunu gerçekleştirmiş ve daha sonra 19 pilotsuz test uçuşuna daha katılmıştır.

Şu anda Çin Sivil Havacılık İdaresi, uçağın tip sertifikası alması için yapılan başvuruyu kabul etti. Ancak ticari uçuşlara ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.