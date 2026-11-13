Kuralı ihlal eden ABD Savunma Bakanı, kendisini azarlayan askere neden madalya verdi?

O sırada şeref kıtası nöbetçisi olarak görev yapan asker Tomas Iglesias, görevini icra ederek onlara dönüp:

Edinilen bilgilere göre, Pete Hegseth, eşi ve danışmanları Meçhul Asker Anıtı önünde fotoğraf çektirirken gülüşmüş ve yüksek sesle konuşmuşlardı. Bu durum, kutsal mekanın kurallarına aykırıydı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı önünde kendisine ve yanındakilere uyarıda bulunan asker, uzman Tomas Iglesias'a «Ortak Hizmet» madalyasını takdim etti. Bu durum kamuoyunda ve sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Elit içinde isyan: Kongre neden Pentagon şefini Anayasa'ya tehdit ilan etti?

Ayrıca okuyun · 10 Kasım Elit içinde isyan: Kongre neden Pentagon şefini Anayasa'ya tehdit ilan etti?

«Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı ortamını korumak zorundadır!» diye yüksek sesle uyarıda bulundu.

Pentagon'da beklenmedik ödül töreni

Bir gün sonra, 12 Kasım'da Pete Hegseth, Iglesias ve birliğini Pentagon'a davet etti ve onu üstün hizmetleri ile standartlara olan bağlılığından dolayı madalya ile ödüllendirdi.

Savunma Bakanı, sosyal medya hesabında şu yorumu paylaştı:

«Askerleri seviyoruz. Standartları seviyoruz. Aferin, uzman!»

Pentagon yetkilileri de askerin talebinin haklı olduğunu, askeri disiplini ve mezarlık sessizliğini kararlılıkla savunduğunu belirttiler.

Olayın katılımcıları ve aşamaları Detaylar Tarih 11–12 Kasım Yer Arlington Ulusal Mezarlığı ve Pentagon Ana karakterler Savunma Bakanı Pete Hegseth ve asker Tomas Iglesias Verilen ödül «Ortak Hizmet» madalyası

Sizce üst düzey yetkililer de sıradan vatandaşlar gibi tüm genel kurallara kayıtsız şartsız uymalı mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin!