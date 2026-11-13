Kuralı ihlal eden ABD Savunma Bakanı, kendisini azarlayan askere neden madalya verdi?

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Kuralı ihlal eden ABD Savunma Bakanı, kendisini azarlayan askere neden madalya verdi?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki Meçhul Asker Anıtı önünde kendisine ve yanındakilere uyarıda bulunan asker, uzman Tomas Iglesias'a «Ortak Hizmet» madalyasını takdim etti. Bu durum kamuoyunda ve sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Olayın çıkış nedeni

Olay, 11 Kasım Gaziler Günü münasebetiyle Arlington Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Pete Hegseth, eşi ve danışmanları Meçhul Asker Anıtı önünde fotoğraf çektirirken gülüşmüş ve yüksek sesle konuşmuşlardı. Bu durum, kutsal mekanın kurallarına aykırıydı.

O sırada şeref kıtası nöbetçisi olarak görev yapan asker Tomas Iglesias, görevini icra ederek onlara dönüp:

«Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı ortamını korumak zorundadır!» diye yüksek sesle uyarıda bulundu.

Pentagon'da beklenmedik ödül töreni

Bir gün sonra, 12 Kasım'da Pete Hegseth, Iglesias ve birliğini Pentagon'a davet etti ve onu üstün hizmetleri ile standartlara olan bağlılığından dolayı madalya ile ödüllendirdi.

Savunma Bakanı, sosyal medya hesabında şu yorumu paylaştı:

  • «Askerleri seviyoruz. Standartları seviyoruz. Aferin, uzman!»

Pentagon yetkilileri de askerin talebinin haklı olduğunu, askeri disiplini ve mezarlık sessizliğini kararlılıkla savunduğunu belirttiler.

Olayın katılımcıları ve aşamaları

Detaylar

Tarih

11–12 Kasım

Yer

Arlington Ulusal Mezarlığı ve Pentagon

Ana karakterler

Savunma Bakanı Pete Hegseth ve asker Tomas Iglesias

Verilen ödül

«Ortak Hizmet» madalyası

Sizce üst düzey yetkililer de sıradan vatandaşlar gibi tüm genel kurallara kayıtsız şartsız uymalı mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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