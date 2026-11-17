Abu Dabi'de Merab Dvalishvili ile yaşanan toplu kavgadan sonra altı ay hapis cezasına çarptırılan PFL şampiyonu Usman Nurmagomedov ve takım arkadaşları serbest bırakıldı. Mahkeme cezayı hafifletti ve her mahkum için belirlenen para cezasını da yarı yarıya düşürdü.

Dikkat çeken nokta, bu kararın taraflar arasındaki uzlaşma, mağdurların şikayetlerinden vazgeçmesi ve serbest bırakılmaları yönündeki talepleri sayesinde alınmış olmasıdır. Bununla birlikte, Usman'ın serbest kalmasında kuzeni ve UFC efsanesi Habib Nurmagomedov'un da önemli bir rol oynamış olabileceğine dair haberler yayıldı.

Altı aylık hapis cezası birkaç gün içinde iptal edildi

17 Kasım'da Abu Dabi mahkemesi, Usman Nurmagomedov ve yedi arkadaşı hakkında daha önce verilen hükmü yeniden değerlendirdi. Sonuç olarak serbest bırakıldılar.

Başlangıçta sporcular altı ay hapis cezasına çarptırılmış ve her birine yaklaşık 81,7 bin dolar değerinde 300 bin dirhem para cezası verilmişti.

Yeni karara göre para cezası miktarı yaklaşık 40,8 bin dolar olan 150 bin dirheme düşürüldü. Yani her mahkum için mali ceza yarı yarıya hafifletildi.

Abu Dabi yargı makamları, kararın alınmasında tarafların uzlaşmasının, karşılıklı şikayetlerden vazgeçilmesinin ve mağdurların mahkumların serbest bırakılması yönündeki taleplerinin temel oluşturduğunu belirtti.

Habib Nurmagomedov şahsen BAE'ye gitti mi?

Usman'ın serbest kalmasının ardından en çok tartışılan sorulardan biri, Habib Nurmagomedov'un bu sürece ne ölçüde müdahil olduğudur.