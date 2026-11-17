Habib Nurmagomedov müdahale etti mi? Usman ve takım arkadaşları serbest bırakıldı
Abu Dabi'de Merab Dvalishvili ile yaşanan toplu kavgadan sonra altı ay hapis cezasına çarptırılan PFL şampiyonu Usman Nurmagomedov ve takım arkadaşları serbest bırakıldı. Mahkeme cezayı hafifletti ve her mahkum için belirlenen para cezasını da yarı yarıya düşürdü.
Dikkat çeken nokta, bu kararın taraflar arasındaki uzlaşma, mağdurların şikayetlerinden vazgeçmesi ve serbest bırakılmaları yönündeki talepleri sayesinde alınmış olmasıdır. Bununla birlikte, Usman'ın serbest kalmasında kuzeni ve UFC efsanesi Habib Nurmagomedov'un da önemli bir rol oynamış olabileceğine dair haberler yayıldı.
Altı aylık hapis cezası birkaç gün içinde iptal edildi
17 Kasım'da Abu Dabi mahkemesi, Usman Nurmagomedov ve yedi arkadaşı hakkında daha önce verilen hükmü yeniden değerlendirdi. Sonuç olarak serbest bırakıldılar.
Başlangıçta sporcular altı ay hapis cezasına çarptırılmış ve her birine yaklaşık 81,7 bin dolar değerinde 300 bin dirhem para cezası verilmişti.
Yeni karara göre para cezası miktarı yaklaşık 40,8 bin dolar olan 150 bin dirheme düşürüldü. Yani her mahkum için mali ceza yarı yarıya hafifletildi.
Abu Dabi yargı makamları, kararın alınmasında tarafların uzlaşmasının, karşılıklı şikayetlerden vazgeçilmesinin ve mağdurların mahkumların serbest bırakılması yönündeki taleplerinin temel oluşturduğunu belirtti.
Habib Nurmagomedov şahsen BAE'ye gitti mi?
Usman'ın serbest kalmasının ardından en çok tartışılan sorulardan biri, Habib Nurmagomedov'un bu sürece ne ölçüde müdahil olduğudur.
Rus medyası ve MMA dünyasındaki bazı kaynaklara göre, eski UFC şampiyonu, yakın akrabası ve takım arkadaşlarının serbest bırakılmasına yardımcı olmak için BAE'ye gitti. İddiaya göre, başlangıçta Usman'ın çevresi sorunu bağımsız olarak çözmeye çalıştı, ardından Habib'den yardım istendi.
Haberlerde, Habib'in önce UFC patronu Dana White ve Amerikalı ortakları aracılığıyla duruma çözüm bulmaya çalıştığı, bu girişimler sonuç vermeyince yerel yetkililerle bizzat müzakere etmeye başladığı vurgulanıyor.
Ayrıca, Usman'ın serbest kalmasından hemen önce Habib'in BAE'de görülmesi de bu tahminleri güçlendirdi. Saygid Izagakhmaev'in sosyal medyada paylaştığı videoda Habib'in keyfinin yerinde olduğu görülüyor.
Ancak önemli bir nokta var: Habib'in mahkeme kararına doğrudan etki ettiği veya serbest bırakılma müzakerelerine katıldığı henüz resmen doğrulanmadı.
Merab Dvalishvili de serbest bırakılmalarını istedi
Bu olayda mağdur tarafında yer alan eski UFC şampiyonu Merab Dvalishvili de Usman ve arkadaşlarına karşı hafifletici hükümler uygulanmasını istedi.
Gürcü dövüşçü, RAF turnuvasındaki galibiyetinden sonra BAE yetkililerine başvurarak hapisteki sporcuların serbest bırakılmasından yana olduğunu belirtti. Kişisel anlaşmazlıklara rağmen tüm katılımcıların serbest kalmasını istediğini vurguladı.
Bu talep, mahkeme kararında belirtilen mağdurların serbest bırakma isteğiyle örtüştü. Böylece Dvalishvili'nin tutumu da olayın seyrini etkileyen önemli faktörlerden biri olarak anılıyor.
Olay, Usman'ın UFC'ye geçiş planlarını etkiler mi?
Usman Nurmagomedov'un tutuklanması, spor kariyerinin geleceği hakkında da sorular doğurmuştu. PFL hafif sıklet şampiyonunun UFC'ye geçme ihtimali daha önce tartışılmış, Ilia Topuria ile olası bir karşılaşması MMA hayranlarında büyük ilgi uyandırmıştı.
Ancak Abu Dabi'deki olaydan sonra bu planların nasıl değişeceği henüz bilinmiyor. PFL yönetimi, Usman ile iş birliğini sürdürmeye açık olduklarını belirtti. UFC'ye geçişi konusunda ise resmi bir anlaşma bilgisi bulunmuyor.
Umar Nurmagomedov ve Tagir Ulanbekov'un UFC'deki kariyerlerinin bu olaydan nasıl etkileneceği henüz net değil. Organizasyon tarafından onlara yönelik ek bir disiplin cezası açıklandığına dair bir bilgi yok.
Olayın diğer tarafında yer alan Saba Lazishvili ise olaydan sonra spor dünyasında oldukça tanındı. RAF turnuvasında UFC efsanesi Urijah Faber'e karşı mücadele etti ve 12:7 kazandı. Bu sonuç ismini daha geniş kitlelere duyurdu.
Abu Dabi'deki kavga nasıl başlamıştı?
Trajik sonuçlara yol açabilecek bu olay, 11 Kasım'da Abu Dabi'deki Yas Adası'nda bulunan bir otelin lobisinde meydana geldi.
Merab Dvalishvili sosyal medya için video çekerken Usman Nurmagomedov ve arkadaşları yanına geldi. Yayılan videolarda Usman'ın Gürcü dövüşçüye tokat attığı ve ardından iki taraf arasında toplu kavganın başladığı görülüyor.
Kolluk kuvvetleri olaya karışanları gözaltına aldı. 13 Kasım'da mahkeme, bazı kişilere altı ay hapis, 300 bin dirhem para cezası ve ceza süresi bitiminde sınır dışı edilme kararı vermişti.
Şimdi ise yeni mahkeme kararıyla Usman ve yedi arkadaşı serbest bırakıldı, para cezası miktarı da yarı yarıya düşürüldü.
Böylece birkaç gün önce MMA dünyasında büyük yankı uyandıran olayın en önemli aşaması sona erdi. Ancak bu olayın Usman Nurmagomedov'un gelecekteki kariyerine nasıl yansıyacağı ve Habib'in müzakerelere gerçekten katılıp katılmadığı hala cevapsız kalan sorular.
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